Καραμανλής: Ο ΒΟΑΚ από τη σφαίρα του απραγματοποίητου γίνεται πλέον πραγματικότητα

Ο ΒΟΑΚ θα είναι έτοιμος στο σύνολό του το 2029, σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του άξονα.

Για τον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης, τον ΒΟΑΚ, ο οποίος πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, αλλά και τα επόμενα βήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να στηθούν τα εργοτάξια τέλη του 2022, αναφέρθηκε ο υπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στο «Κρήτη TV».

Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι ο ΒΟΑΚ θα είναι έτοιμος στο σύνολό του το 2029 και -όπως χαρακτηριστικά είπε- πρόκειται για ένα έργο που συζητείται για 25 χρόνια, αλλά τώρα, για πρώτη φορά δεν είναι μια αφηρημένη σκέψη, αλλά ένα έργο με συγκεκριμένο περιεχόμενο.

«Μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο οδικό άξονα από τη μια άκρη της Κρήτης στη άλλη άκρη του νησιού», είπε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι έγιναν τεράστια άλματα και από τη «σφαίρα του απραγματοποίητο, πλέον γίνεται πραγματικότητα».

Σύμφωνα με τον κ. Καραμανλή, ανατέθηκαν από το υπουργείο πάνω από 16 μελέτες και για πρώτη φορά αναμένεται να γίνει περιβαλλοντική αδειοδότηση από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

«Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Διότι, έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε μία ενιαία χάραξη σε όλο το μήκος του δρόμου και το πιο σημαντικό, ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, όχι λόγια στον αέρα, όπως στο παρελθόν». Μάλιστα ο υπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε μια «μολυβιά στον χάρτη», χωρίς ουσιαστική και ενιαία χάραξη. «Και δεν είναι μόνο αυτό! Δεν υπήρχε πλάνο χρηματοδότησης, μόνο πολύ μικρή για να μην πω, ανύπαρκτη μελετητική ωριμότητα. Υπήρχαν, δηλαδή, λίγες αποσπασματικές παρεμβάσεις κατά μήκος του άξονα, χωρίς καμία συνοχή».

Επίσης, ο κ. Καραμανλής σημείωσε, ότι -χωρίς να θέλει να μπει σε πολιτική αντιπαράθεση ή να μηδενίσει την όποια συμβολή της προηγούμενης κυβέρνησης-, το έργο, δυστυχώς, ήταν στη σφαίρα του απραγματοποίητου.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του άξονα ο υπουργός ανέφερε ότι, με την έκδοση των περιβαλλοντολογικών αδειοδοτήσεων, μέχρι το τέλος του έτους, η εκτίμηση είναι ότι στο τέλος του '22 θα στηθούν εργοτάξια και έως τις αρχές του '24 θα έχουν ανοίξει όλα τα «μέτωπα» στον ΒΟΑΚ.

Πρώτο θα είναι το κομμάτι Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος. Κατόπιν το ΣΔΙΤ, δηλαδή το κομμάτι Χερσόνησος - Νεάπολη και τελευταίο το μεγάλο κομμάτι της παραχώρησης, που είναι σχεδόν 157 χιλιόμετρα από τα Χανιά μέχρι τη Χερσόνησο. Επίσης, για πρώτη φορά μπαίνει μέσα και το κομμάτι Κίσσαμος - Χανιά που είναι 37,5 χιλιόμετρα και είναι προαίρεση στη σύμβαση παραχώρησης και προχωρά, επίσης, και το κομμάτι Σούδα - Αεροδρόμιο.

Στο ερώτημα αν προκύψουν προβλήματα με την αρχαιολογία, ο κ.Καραμανλής ξεκαθάρισε ότι όλα τα μεγάλα ζητήματα και στην περιοχή των Απτέρων και στην περιοχή του Εσταυρωμένου έχουν λυθεί, αφού υπήρξε πολύ στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες τόσο του Υπουργείου Πολιτισμού όσο και των περιοχών της Κρήτης και η κατάληξη είναι μια χάραξη που δημιουργεί όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα.

«Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να πούμε κατηγορηματικά πως "ναι ο ΒΟΑΚ θα γίνει". Γιατί έχουμε τελική χάραξη, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης τόσο για την κατασκευή όσο και για τη λειτουργία και τη συντήρηση, που δεν είχαμε ποτέ και ένα χρονοδιάγραμμα που σημαίνει ότι το έργο θα αρχίσει να εκτελείται το ΄22», υπογράμμισε.

«Πολιτικές Μαυρογυαλούρου από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα διόδια»

Στη συνέχεια, ο κ. Καραμανλής απάντησε και στις αιτιάσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης περί δήθεν ακύρωσης των σχεδίων της προηγούμενης κυβέρνησης, μόνο και μόνο για να μπουν διόδια.

«Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας είχε δεχτεί τα διόδια. Διότι δεν υπάρχει καμία σύμβαση παραχώρησης - θυμίζω ότι το μεγάλο κομμάτι Χανιά - Χερσόνησος είναι σύμβαση παραχώρησης - χωρίς να έχει διόδια. Οπότε όσα λέγονται δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Και νομίζω ότι τόσο οι πολίτες της Κρήτης όσο και οι πολίτες όλης της χώρας καταλαβαίνουν ότι αυτές είναι πολιτικές του Μαυρογιαλούρου...», σημείωσε.

Επίσης, ανέφερε και αυτό που ακούστηκε ότι θα πληρώνουν διόδια μόνο οι επισκέπτες και τουρίστες. «Θα έλεγα ότι αυτά είναι στα όρια του φαιδρού. Γιατί, κάτι τέτοιο αντίκειται σε όλες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν το κάναμε δεν θα παίρναμε ποτέ χρήματα από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία».

Κλείνοντας το θέμα των διοδίων, ο κ. Κώστας Καραμανλής επισήμανε ότι, όπως σε όλους τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, υπάρχουν ειδικά εκπτωτικά πακέτα για τους μόνιμους κατοίκους, δηλαδή για αυτούς που χρησιμοποιούν τους δρόμους καθημερινά. «Επομένως, εδώ μιλάμε για λελογισμένη χρέωση διοδίων. Δεν μιλάμε για νούμερα τα οποία είναι απαγορευτικά».

«Προέχει η ασφάλεια στη χάραξη του Άξονα»

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι το κόστος του έργου θα είναι 2 δισ., ενώ το πιο βασικό είναι ότι έχει εξασφαλιστεί η συντήρηση και η λειτουργία του δρόμου, ώστε να είναι ασφαλής. «Βελτιώσαμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου. Αυξήσαμε, όπου χρειάζεται, τα όρια ταχύτητας, βάλαμε ανισόπεδους κόμβους για να κάνουμε έναν δρόμο ασφαλή και σε απόλυτη συνεννόηση με την Περιφέρεια και τους τοπικούς φορείς λύνουμε όποια μικροπροβλήματα στη χάραξη για να προχωρήσει το έργο το συντομότερο».

Τέλος, ο κ. Καραμανλής αναφερόμενος σε ορισμένες διαφωνίες που διατυπώνονται σε συγκεκριμένη περιοχή, σημείωσε ότι έχει γίνει ένας εκτεταμένος διάλογος με την Περιφέρεια Κρήτης για τη χάραξη, και διαβεβαίωσε ότι όπου υπάρχουν κάποιες ενστάσεις ή όπου μπορούν να γίνουν διορθώσεις θα γίνουν.

«Αλλά να πω το εξής: Αν αρχίσουμε τώρα το ράβε - ξήλωνε δεν θα γίνει ποτέ ο δρόμος. Επομένως, θα ήθελα να παρακαλέσω τους πάντες, να δείξουν μία αυτοσυγκράτηση και να δούμε το συλλογικό καλό όλου του νησιού. Ναι, είμαστε εδώ να συζητήσουμε όποιες διορθώσεις, αλλά δεν είμαστε εδώ να διακινδυνεύσουμε τη βιωσιμότητα του έργου. Και σε αυτό είμαι πολύ ξεκάθαρος», κατέληξε ο κ. Κώστας Καραμανλής.

