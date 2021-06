Κοινωνία

Λιβαδειά - βιασμός 15χρονης: Στην δημοσιότητα τα στοιχεία του φερόμενου ως δράστη (εικόνες)

Στην δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες του 44χρονου.

Στην δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, έπειτα από σχετική Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Λαμίας, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες ημεδαπού άνδρα, ο οποίος συνελήφθη την 28-05-2021, κατόπιν σχετικού Εντάλματος σύλληψης, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λιβαδειάς, για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου, Αθανάσιος Παντρευτής, μίλησε το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και τόνισε ότι ο πελάτης του υποστηρίζει ότι η πρόταση για μεταφορά της κοπέλας έγινε από την ίδια και εκείνος δεν αρνήθηκε να την εξυπηρετήσει.

“Δυστυχώς οι συνομιλίες στο Instagram δεν είναι στη δικογραφία αλλά αναμένεται να προστεθούν. Από αυτές θα φανεί ποιος έκανε την πρόταση για τη μεταφορά” είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Ο 44χρονος ενώπιον ανακριτή αρνήθηκε όσα του καταλογίζουν υποστήριξε πως όλα έγιναν με τη συναίνεση της μαθήτριας, ωστόσο δεν έπεισε με τους ισχυρισμούς του και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Όπως κατήγγειλε η ανήλικη την προσέγγισε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και προσποιήθηκε πως γνωρίζει τους γονείς της για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της. Ο εφιάλτης για την ανήλικη ξεκίνησε όταν ο 44χρονος προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στο Βόλο για να δει το φίλο της.

