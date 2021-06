Κοινωνία

ΕΥΠ: σε δίκη δικηγόροι και αστυνομικοί για διαφθορά στην ΕΛ.ΑΣ

Πρόκειται για 19 πρόσωπα που είχαν συμπεριληφθεί στο 70σέλιδο πόρισμα της ΕΥΠ για τη διαφθορά στην ΕΛ.ΑΣ. Οι τέσσερις δολοφονίες και ο δεύτερος γύρος ποινικών διώξεων.

Σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων παραπέμπονται 19 άτομα, δικηγόροι, απόστρατοι και εν ενεργεία αξιωματικοί της αστυνομίας, όπως επίσης και ιδιώτες.

Πρόκειται για πρόσωπα που είχαν συμπεριληφθεί στο 70σέλιδο πόρισμα της ΕΥΠ για τη διαφθορά στην ΕΛ.ΑΣ, τα οποία αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας καθώς φέρονται να έδιναν χρήματα σε αστυνομικούς κεντρικών τμημάτων της Αθήνας, ώστε να μη γίνονται έλεγχοι σε παράνομους οίκους ανοχής και χαρτοπαικτικές λέσχες, που είχαν υπό τον έλεγχό τους επιχειρηματίες της νύχτας.

Από το 2018 μέχρι σήμερα τέσσερα από τα πρόσωπα που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας της ΕΥΠ δολοφονήθηκαν. Πρόκειται για τον πρώην αστυνομικό Σπύρο Παπαχρήστου, τον Δημήτρη Μάλαμα, τον Δημήτρη Καπετανάκη και, πιο πρόσφατα, τον Γιώργο Καραϊβάζ.

Μετά τον φόνο του δημοσιογράφου μάλιστα, είχε αποφασιστεί η αναψηλάφηση του φακέλου της υπόθεσης από τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Αττικής. Η σύνταξη του κλητηρίου θεσπίσματος ολοκληρώθηκε στις 24 Μαΐου και κοινοποιήθηκε στους εμπλεκόμενους τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα. Η δίκη τους έχει προσδιοριστεί για την 3η Σεπτεμβρίου, με αρκετούς από τους διωκόμενους να προτίθενται να καταθέσουν ενστάσεις επί της διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να οδηγηθούν εσπευσμένα ενώπιον της Δικαιοσύνης 19 άτομα που μνημονεύονται στο πόρισμα, λόγω κινδύνου παραγραφής των πλημμελημάτων την 31η Δεκεμβρίου 2021. Αντίθετα, δεν παραπέμπονται εκείνοι που με βάση το πόρισμα της ΕΥΠ φέρονται να εμπλέκονται στο κακούργημα της παθητικής δωροδοκίας. Πιθανολογείται ότι θα ακολουθήσει νέος, δεύτερος γύρος ποινικών διώξεων.

Στους 19 διωκόμενους συγκαταλέγονται πέντε δικηγόροι, δύο απόστρατοι και ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Ο τελευταίος κατηγορείται ότι το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2016, ενώ γνώριζε για τις παράνομες δοσοληψίες και τους χρηματισμούς συναδέλφων του, δεν αντέδρασε αλλά αντίθετα τους παρείχε «ψυχική συνδρομή». Αντίστοιχα, για τον έναν από τους απόστρατους αξιωματικούς στο κλητήριο θέσπισμα αναφέρεται ότι πραγματοποιούσε συναντήσεις σε καφέ στο Χαλάνδρι με γυναίκα αστυνομικό στην οποία έδινε χρήματα προκειμένου να τον ενημερώνει για προγραμματισμένους ελέγχους σε οίκους ανοχής στην περιοχή αρμοδιότητάς της.

Παρόμοιες είναι αναφορές και για τον δεύτερο απόστρατο αξιωματικό. Φέρεται να χρημάτιζε εν ενεργεία συναδέλφους του που υπηρετούσαν σε θέσεις «κλειδιά», ώστε να πληροφορείται τις επόμενες κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και να ενημερώνει σχετικά επιχειρηματίες της νύχτας, παρέχοντάς τους αυτό που στην αργκό των αστυνομικών ονομάζεται «κάλυψη». Αντίστοιχος ρόλος αποδίδεται και στους κατηγορούμενους δικηγόρους. Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ενδεικτικά για τον έναν από αυτούς: «Υποσχόταν και προσέφερε άμεσα σε αστυνομικούς υπηρεσιών που ήταν αρμόδιες για τον έλεγχο οίκων ανοχής, άγνωστα χρηματικά ποσά προκειμένου να τον ενημερώνουν έγκαιρα για τους προγραμματισμένους ελέγχους».

Η έρευνα της ΕΥΠ ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώθηκε το 2017. Περιελάμβανε τηλεφωνικές και φυσικές παρακολουθήσεις υπόπτων για ανάμειξη σε υποθέσεις διαφθοράς. Στις 9 Δεκεμβρίου του 2016, η διοίκηση της υπηρεσίας υπέβαλε μέρος του υλικού στην τότε προϊσταμένη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, που το διαβίβασε στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και τελικά πέρυσι το καλοκαίρι 30 άτομα κλήθηκαν σε ανωμοτί κατάθεση (με την ιδιότητα των υπόπτων) από την 18η πταισματοδίκη. Ενα χρόνο αργότερα, οι 19 εξ αυτών παραπέμπονται πλέον σε δίκη.

Πηγή: kathimerini.gr