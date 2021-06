Καιρός

Μαρκόπουλο - Διάρρηξη: μαρτυρία γυναίκας για τον “εφιάλτη” που έζησε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άτυχη γυναίκα περιγράφει τις σκηνές τρόμου που βίωσε από τη στιγμή που ο δράστης την απείλησε βάζοντας της ένα μαχαίρι στο λαιμό.

Της Αντιγόνης Θάνου

Αντιμέτωπη με έναν αδίστακτο διαρρήκτη ήρθε μια γυναίκα στο Μαρκόπουλο. Ο κουκουλοφόρος της επιτέθηκε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι της, το περασμένο Σάββατο.

Η 48χρονη Ελένη Μουρμούρη έζησε στιγμές τρόμου, όταν μέσα στην αποθήκη του σπιτιού της εισέβαλλε ο διαρρήκτης κρύβοντας το πρόσωπο του πίσω από μια μάσκα full face και με την απειλή μαχαιριού της ζήτησε χρήματα και κοσμήματα.

«Ήμουν στην αποθήκη και την ώρα που γύρισα την πλάτη μου άκουσα βήματα γύρισα πίσω και ένας μου έπιασε τον σβέρκο μου έβαλε και ένα μαχαίρι στο λαιμό και μου λέει “μην φωνάζεις θα σε σκοτώσω πάμε να μου δώσεις ότι έχεις σε χρυσαφικά και χρήματα”», είπε χαρακτηριστικά η παθούσα στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Η Ελένη Μουρμούρη βρισκόταν στο σπίτι μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα της, όταν εισέβαλλε ο δοιαρρήκτης.

«Πήγαμε σε ένα δωμάτιο που είχα χρυσαφικά και μου λέει χρήματα έχεις; Πήγε να βρει χρήματα, έφυγα από το δωμάτιο και μετά εξαφανίστηκε» δήλωσε το θύμα και συμπλήρωσε, "φώναξα βοήθεια πήρα μετά την αστυνομία, φοβάμαι πολύ έχω να κοιμηθώ τρία μερόνυχτα από την μέρα που έγινε, δεν νιώθω ασφαλής".

Κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους για τις αλλεπάλληλες ληστείες που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην Ανατολική Αττική.

Θεσσαλονίκη: βρήκε ερπετό μέσα στην λεκάνη της τουαλέτας!

“Άγριες Μέλισσες”: Η πιο σκοτεινή νύχτα πέφτει στο Διαφάνι (βίντεο)

Γιώργος Παπαδάκης: το ξέσπασμα για τηλεθεατή που τον αποκάλεσε “περιπτερά” (βίντεο)