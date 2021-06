Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαξίμου: εμπαιγμός για πάγιες δαπάνες και τουριστικές επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρά στην κυβέρνηση από Αλέξη Χαρίτση, Κατερίνα Νοτοπούλου και Έφη Αχτσιόγλου.

«Η Κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό, πράττοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τις χιλιάδες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Αφού η Κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα προστασίας και υγειονομικά πρωτόκολλα μόλις στις 13 Μαΐου για να ανοίξει ο τουρισμός μια μέρα μετά, παρουσιάζει πρόγραμμα ενίσχυσης ενώ ο κλάδος έχει επανεκκινήσει εδώ και 20 μέρες», αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Χαρίτσης, και η τομεάρχης Τουρισμού, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Παράλληλα, σημειώνουν: «Ο τουρισμός προφανώς χρειάζεται ενίσχυση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα όμως έρχεται με τεράστια καθυστέρηση και είναι απολύτως ανεπαρκές για τις επιχειρήσεις του κλάδου, ειδικά τις μικρομεσαίες, που λόγω της πρωτοφανούς πανδημικής κρίσης αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρό ζήτημα βιωσιμότητας. Την στιγμή μάλιστα που τα δάνεια «κοκκινίζουν», ο ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός SSM βάζει επισήμως φρένο σε νέα δάνεια στον τουριστικό κλάδο και με τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα να καραδοκεί. Ενώ για μια ακόμη φορά μένουν εκτός μια σειρά από επιχειρήσεις, όπως τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη και οι υπηρεσίες μεταφορών, λιανεμπορίου.».

«Ο τουριστικός κλάδος είναι εξαιρετικά κρίσιμος για το σύνολο της οικονομίας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, όμως, η κυβέρνηση δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι για να λειτουργήσει ο τουρισμός με υγειονομική ασφάλεια και οικονομική αποτελεσματικότητα, δεν αρκούν τα ευχολόγια και οι πανηγυρισμοί. Απαιτείται σοβαρότητα, σχέδιο και ουσιαστικά και έγκαιρα μέτρα στήριξης. Όπως αυτά που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και έναν χρόνο», καταλήγουν Χαρίτσης και Νοτοπούλου.

Αχτσιόγλου: Εμπαιγμός με την «επιδότηση» παγίων δαπανών

Σε δήλωση της, η Έφη Αχτσιόγλου, Τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει:

«Ο κυβερνητικός εμπαιγμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κρίση έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Το περίφημο «πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών», όπως τελικά προκύπτει από τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε:

Αποκλείει τη μεγάλη μερίδα πληττόμενων και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, ιδίως στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης, παρότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο επιτρέπει την ενίσχυση τους εφόσον πρόκειται για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή άνω του 95% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Δεν παρέχει άμεση ρευστότητα στις επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, καθώς η «ενίσχυση» θα είναι με τη μορφή «κουπονιών» και «πιστωτικών» συμψηφισμού με νέα φορολογικά ή ασφαλιστικά χρέη, χωρίς καν τη δυνατότητα διεκπεραίωσης οφειλών της περσινής χρονιάς. Καλεί τις επιχειρήσεις σε εκδήλωση ενδιαφέροντος σε ασφυκτικές προθεσμίες. Έχει εξαιρετικά περιορισμένο προϋπολογισμό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από τον Νοέμβριο του 2020 ζητά την εφαρμογή και στη χώρα μας του νέου ευρωπαϊκού εργαλείου για κρατική επιδότηση έως και 90% των παγίων εξόδων πληττόμενων επιχειρήσεων, εργαλείο που αξιοποιείται σε πολλές χώρες εδώ και μήνες. Η κυβέρνηση στην αρχή αγνόησε την πρότασή μας, στη συνέχεια επέλεξε τα «κουπόνια» και τώρα διαστρεβλώνει την ουσία του προγράμματος ενίσχυσης με «πιστωτικά» για νέους φόρους και εισφορές. Είναι ξεκάθαρο ότι η ΝΔ έχει κάνει την επιλογή της, να οδηγήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε εκκαθάριση, χωρίς ουσιαστικά μέτρα στήριξής τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Greek Mafia: Επιχείρηση “lockdown” για την ελληνική “Καμόρα”

Έκθεση Κομισιόν: θετικά βήματα στην Ελλάδα

Μάχη της Κρήτης: η Σφαγή στο Κοντομαρί