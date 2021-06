Οικονομία

Έκθεση Κομισιόν: θετικά βήματα στην Ελλάδα

Τι αναφέρεται στην 10η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας. Ποιο ποσό αναμένεται να εισρεύσει στα κρατικά ταμεία.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Την αποδέσμευση ποσού ύψους 748 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, συστήνει στο Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της 10ης έκθεσης μεταμνημονιακής ενισχυμένης εποπτείας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το ποσό των 748 εκατ. ευρώ αφορά την εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους και συγκεκριμένα την επιστροφή των κερδών από ελληνικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης (ANFAs και SNPs), κ.α.

Συνολικά, η 10η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας τονίζει τα εξής:

«Η Ελλάδα έχει λάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχει τις δέουσες συγκεκριμένες δεσμεύσεις της, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία. Οι αρχές πραγματοποίησαν μια σειρά από θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαχείριση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων από την τρέχουσα οικονομική κρίση και την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να εφαρμόσει επιτυχώς το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις ελληνικές αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου είναι απαραίτητο, να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των καθυστερήσεων που προκαλούνται εν μέρει από την πανδημία, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα».

Ειδικότερα, για τις μεταρρυθμίσεις, η έκθεση επισημαίνει ότι «οι αρχές προχώρησαν καλά με την εφαρμογή τους, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα βοηθήσουν στη διαχείριση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας και θα διευκολύνουν την εφαρμογή νέων δημόσιων επενδύσεων».

Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής:

αποκατάσταση εταιρειών και την πτώχευση των εταιρειών την 1η Μαρτίου. «Η μεταρρύθμιση του πλαισίου αφερεγγυότητας αναμένεται να τεθεί σε ισχύ όπως συμφωνήθηκε την 1η Ιουνίου, μετά την έναρξη ισχύος του πλαισίου για την

Οι ελληνικές Αρχές επέκτειναν το πρόγραμμα «Ηercules» για να διευκολύνουν την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το πρόγραμμα ήταν ο κύριος μοχλός πίσω από μια σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 30,2% στα τέλη του 2020, από πάνω από 40% στα τέλη του 2019.

Μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου.

Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος (GMI), επιτρέποντας την παροχή κοινωνικής στήριξης και εξατομικευμένες υπηρεσίες απασχόλησης σε παραλήπτες GMI από την 1η Ιουνίου. Η μεταρρύθμιση του GMI είχε ορατό αντίκτυπο όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας, αν και το μερίδιο των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικού αποκλεισμού εξακολουθεί να είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ (30% το 2019). Οι ελληνικές Αρχές ολοκλήρωσαν τη μεταρρύθμιση του συστήματος επιδοτήσεων για τις τοπικές δημόσιες μεταφορές και την εθνική διάθεση του τρίτου και τελευταίου πυλώνα του (GMI), επιτρέποντας την παροχή κοινωνικής στήριξης και εξατομικευμένες υπηρεσίες απασχόλησης σε παραλήπτες GMI από την 1η Ιουνίου. Η μεταρρύθμιση του GMI είχε ορατό αντίκτυπο όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας, αν και το μερίδιο των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικού αποκλεισμού εξακολουθεί να είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ (30% το 2019).

Οι αρχές υιοθέτησαν μια σημαντική αναθεώρηση του πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης και νομοθεσία για τη θέσπιση στρατηγικού αγωγού έργου. Η νομοθεσία για τη δημιουργία μιας διευκόλυνσης προετοιμασίας έργων για μεγάλα επενδυτικά έργα αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές Ιουνίου»..

Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι μεταρρυθμίσεις συνεχίστηκαν και σε άλλους σημαντικούς τομείς, όπως η κτηματολογική μεταρρύθμιση, η Ελληνική Εταιρεία Περιουσιακών στοιχείων, οι ιδιωτικοποιήσεις συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού και ορισμένων περιφερειακών λιμένων, κ.α.»

Σταϊκούρας: επιστέγασμα σκληρής δουλειάς, εν μέσω κορονοϊού

Σε δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, αναφέρονται τα εξής:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τη 10η Έκθεση Αξιολόγησης των θεσμών, στο πλαίσιο του καθεστώτος Ενισχυμένης Εποπτείας, στο οποίο εισήλθε η χώρα το καλοκαίρι του 2018. Πρόκειται για την 7η διαδοχική θετική Έκθεση Αξιολόγησης των θεσμών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Και για την 5η Έκθεση που, παρά τις μεγάλες δυσκολίες τις οποίες έχει προκαλέσει – διεθνώς – η πρωτόγνωρη δοκιμασία του κορονοϊού, ολοκληρώνεται επιτυχώς. Το αποτέλεσμα αυτό είναι επιστέγασμα της σκληρής και μεθοδικής δουλειάς, καθώς και της άριστης συνεργασίας των μελών της Κυβέρνησης, υπό την καθοδήγηση και τις εντολές του Πρωθυπουργού.

Η Έκθεση αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που επετεύχθη, εν μέσω πανδημίας, στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίες, όπως υπογραμμίζεται, αφορούν, μεταξύ άλλων, τομείς-κλειδιά για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης και για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επισημαίνει ότι τα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για το 2021 και το 2022, και τα οποία περιλαμβάνουν μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, με στόχο την ενίσχυση της ανάκαμψης και των επενδύσεων, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται για τη στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, συμπληρώνοντας πως η παροχή ρευστότητας προς τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να τονωθεί μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Προβλέπει, μετά τη σημαντική ύφεση που κατεγράφη πέρυσι, λόγω κυρίως της μεγάλης συμμετοχής του τουρισμού στο ΑΕΠ και της δομής της οικονομίας, ισχυρή ανάκαμψη το 2021 και το 2022, η οποία θα υπερκαλύψει μέσα στην προσεχή χρονιά τις απώλειες του 2020. Αναδεικνύει την αναπτυξιακή ώθηση που αναμένεται να προσδώσουν οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και τη συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Τονίζει τη σημασία της πλήρους ενεργοποίησης του νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας.

Καλωσορίζει την παράταση του προγράμματος “Ηρακλής”, που, όπως σημειώνεται, αναμένεται να επιτρέψει την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις ελληνικές τράπεζες και να στηρίξει την προσπάθειά τους να περιορίσουν το ποσοστό των “κόκκινων” δανείων σε μονοψήφιο νούμερο το 2022, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επικροτεί την εφαρμογή σειράς μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς, όπως η επιτυχής ολοκλήρωση της άσκησης επανυπολογισμού των αντικειμενικών αξιών, η ολοκλήρωση του “οικοδομήματος” του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ο νέος εργασιακός νόμος, οι πρωτοβουλίες για την προώθηση των έργων στρατηγικής σημασίας – συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας στο ΤΑΙΠΕΔ –, η βελτίωση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επενδύσεων, η πρόοδος που σημειώνεται στα πεδία των αποκρατικοποιήσεων (με ιδιαίτερη αναφορά στο Ελληνικό, τα περιφερειακά λιμάνια κ.ά.), του Κτηματολογίου και των δασικών χαρτών.

Τέλος, δίνει το “πράσινο φως” για την αποδέσμευση της 5ης δόσης των κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα, των γνωστών ANFAs και SMPs. Υπενθυμίζεται ότι θα είναι η 4η δόση που αποδεσμεύεται μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, ενισχύοντας, συνολικά, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας κατά 2,8 δισ. ευρώ. Όλα τα παραπάνω πιστοποιούν ότι η συστηματική προσπάθεια που καταβάλλουμε όλοι – πολίτες και πολιτεία – στον τομέα της οικονομίας, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, αναγνωρίζεται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όπως, επίσης, αναγνωρίζεται και από τις διεθνείς αγορές και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ωστόσο, η αναγνώριση αυτή δεν μας κάνει να εφησυχάσουμε ούτε να παραγνωρίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις και τις δυσκολίες που εξακολουθούμε να έχουμε μπροστά μας. Προκλήσεις και δυσκολίες από τις οποίες, όμως, μπορούμε να αναδειχθούμε νικητές, συνεχίζοντας να εργαζόμαστε με σχέδιο, αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, ώστε να διασφαλίσουμε την ταχύτερη δυνατή ανάταξη της οικονομίας και την επίτευξη ισχυρής, διατηρήσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης».

