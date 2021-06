Υγεία - Περιβάλλον

Μεταβολισμός: Γιατί πρέπει να τον μετρήσεις πριν ξεκινήσεις δίαιτα

Το πρόβλημα της παχυσαρκίας φαίνεται να είναι θέμα απλών μαθηματικών.

Το ποσό της ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης (θερμίδες ανά ημέρα) διαφέρει κατά πολύ από άτομο σε άτομο. Ο Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας (RMR) είναι η ελάχιστη ποσότητα θερμίδων που καταναλώνονται ώστε το σώμα να διατηρήσει τις ζωτικές λειτουργίες του. Σε άτομα που κάνουν καθιστική εργασία, ο RMR αποτελεί το 80% της συνολικής τους ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης.

Το ενεργειακό ισοζύγιο

Για να αναπτυχθεί το ιδανικό πρόγραμμα διαχείρισης του βάρους σας, πρέπει να μετρηθεί ο ατομικός σας μεταβολισμός (RMR) και στη συνέχεια να υπολογιστεί η ενέργεια που χρειάζεται το σώμα σας για να ανταπεξέλθει στον τρόπο ζωής και στην καθημερινή σας άσκηση. Από την στιγμή που είναι γνωστές αυτές οι τρεις παράμετροι, μπορεί να διαμορφωθεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα ημερήσιας πρόσληψης φαγητού, βασισμένο στον ατομικό σας μεταβολισμό.

Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας: Πως μπορώ να τον μετρήσω;

Η μέτρηση του μεταβολισμού είναι εύκολη και γρήγορη. Απλά αναπνέετε κανονικά καθώς αναπαύεστε σε ένα κρεβάτι, μέσα από μια μάσκα για 10-15 λεπτά. Στο τέλος του τεστ θα μάθετε το ακριβές ποσό των θερμίδων που το σώμα σας καταναλώνει καθημερινά.

