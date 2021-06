Κοινωνία

ΕΚΠΑ: Καθηγητής κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση – Διαμαρτυρία φοιτητών (εικόνες)

Παρέμβαση ομάδας φοιτητών έξω από το γραφείο του. Ζητούν την οριστική απομάκρυνσή του.

Παρέμβαση στο γραφείο καθηγητή του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ (ΕΜΜΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), πραγματοποίησαν την Τρίτη μέλη του φοιτητικού συλλόγου, καταγγέλλοντάς τον για σεξιστικές συμπεριφορές και παρενόχληση φοιτητριών.

Οι φοιτητές πέταξαν τρικάκια με συνθήματα έξω από την πόρτα του γραφείου του καθηγητή, ενώ κόλλησαν κείμενα και σημειώματα πάνω στην πόρτα, στα οποία αναφέρουν ορισμένες από τις παραβατικές συμπεριφορές για τις οποίες τον καταγγέλλουν.

Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Φοιτητών ΕΜΜΕ, ζητά την «άμεση και οριστική απομάκρυνση του καθηγητή από το Τμήμα και το ΕΚΠΑ γενικότερα».

Στο ψήφισμα του Συλλόγου αναφέρεται - μεταξύ άλλων - πως «θα παλέψουμε μέχρι τέλους ώστε να μην δοθεί ξανά χώρος στον ίδιο ή σε άλλους να προβούν σε ανάλογες συμπεριφορές. Για να μην βρεθεί ποτέ ξανά καμία συναδέλφισσά μας στην ίδια θέση».

Σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες, ο καθηγητής φέρεται να ζητούσε από φοιτητές επικοινωνία μέσω των social media με αποτέλεσμα να στέλνει προσωπικά μηνύματα «φτάνοντας σε σημεία σεξουαλικής παρενόχλησης».

Μάλιστα, φέρεται να ζητούσε από φοιτήτριες γυμνές φωτογραφίσεις στο εργαστήριο ενώ «διατύπωνε λόγο προσβλητικό, υποτιμητικό, χλευαστικό εναντίον φοιτητών/φοιτητριών».

«Ως Φοιτητικός Σύλλογος δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στις συναδέλφισσές μας, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που ολοένα και περισσότερο τέτοια περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και υποτιμητικών συμπεριφορών, γίνονται γνωστά στα ελληνικά πανεπιστήμια».

Το ψήφισμα καταλήγει λέγοντας πως «εμείς δεν θα σταματήσουμε να υψώνουμε τις φωνές μας. Ενώνουμε τους αγώνες μας με κάθε γυναίκα και ΛΟΑΤΚΙ που καταγγέλλει το θύτη του/της και αγωνίζεται για μία κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και έμφυλη καταπίεση».

Πηγή: sputniknews.gr

Φωτογραφίες: Smass Media ΕΑΑΚ - ΕΜΜΕ

