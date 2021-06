Κοινωνία

Ακρόπολη: Απολύτως προσβάσιμη για ΑμεΑ

Ολοκληρώνεται η προσβασιμότητα του αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης

Ομόφωνα θετική ήταν η γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, για την ολοκλήρωση των υποδομών για ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και για την αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης. Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, με τις οποίες η Ακρόπολη καθίσταται πλέον απολύτως προσβάσιμη.

Μετά την εγκατάσταση του ανελκυστήρα πλαγιάς, ο οποίος αποτελεί διεθνές πρότυπο στο είδος του, την διαμόρφωση των διαδρομών για άτομα με δυσκολία στην κίνηση, και την προμήθεια δύο golf carts για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ με αμαξίδια και εν γένει εμποδιζόμενα άτομα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ –σημειώνεται ότι με απόφαση της Υπουργού έχει συγκροτηθεί κοινή ομάδα εργασίας ΥΠΠΟΑ ΕΣΑμεΑ για το σύνολο των πολιτιστικών χώρων και υποδομών- και από τον Φάρο Τυφλών Ελλάδας, επεξεργάστηκαν περαιτέρω προτάσεις για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στην Ακρόπολη.

Σύμφωνα με τις προτάσεις αυτές οριοθετούνται στο νότιο άκρο του πλατώματος του Αρείου Πάγου, βόρεια και ανατολικά της υφιστάμενης περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς, δύο θέσεις στάθμευσης, αποκλειστικά για οχήματα, τα οποία οδηγούνται από ΑμεΑ, ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Η συγκεκριμένη θέση προκρίνεται έναντι άλλων θέσεων, λόγω της επιπεδότητας του χώρου, αλλά και προκειμένου να μην παρακωλύεται η κίνηση επισκεπτών και οχημάτων στην είσοδο και έξοδο του αρχαιολογικού χώρου.

Παράλληλα, μετακινούνται ή ανασχεδιάζονται υφιστάμενες πινακίδες, τοποθετούνται δίγλωσσες (ελληνικά και αγγλικά) πινακίδες Braille, καθώς και με μεγαλογράμματη γραφή (κεφαλαία και Bold) για τα άτομα με μερική όραση. Το υλικό και το μέγεθος της πινακίδας θα καθοριστεί σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος. Προβλέπεται η τοποθέτηση ειδικής πινακίδας σε δύο γλώσσες σε γραφή Braille και μεγαλογράμματη, προκειμένου οι επισκέπτες να ενημερώνονται για τις κλίσεις των διαστρώσεων, ενώ τοποθετούνται πινακίδες με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας και καθοδηγητική σήμανση προς την είσοδο ΑμεΑ επί του πεζόδρομου της Δ. Αρεοπαγίτου και επί της οδού Ροβέρτου Γκάλι.

Για τους μη βλέποντες προβλέπεται η δημιουργία απτικής διαδρομής. Με τη βοήθεια των συνοδών τους, θα μπορούν να αγγίξουν αντιπροσωπευτικά εκθέματα, π.χ. κινητές μακέτες των μνημείων ή διαφορετικής κλίμακας αρχιτεκτονικά μέλη. Επιπλέον, τοποθετείται μακέτα του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης για την ψηλάφησή της από τυφλούς, από ακρυλικό ή porcelain vibe, υλικά ανθεκτικά σε εξωτερικό χώρο, χωρίς αιχμηρά σημεία και γωνίες, ώστε να επιτρέπεται στον επισκέπτη μία ροή απτικής διερεύνησης.

Σε ό,τι αφορά το ενημερωτικό υλικό, προβλέπεται η δημιουργία δίγλωσσων φυλλαδίων σε μεγαλογράμματη γραφή και γραφή Braille, καθώς και η αναβάθμιση της ιστοσελίδας της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, με την προσθήκη ειδικού πεδίου, το οποίο να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την προσβασιμότητα των ατόμων με δυσκολία στην κίνηση, ώστε τα άτομα αυτά να μπορούν να οργανώσουν την ασφαλή και ανεμπόδιστη περιήγησή τους στην Ακρόπολη πριν την επίσκεψή τους στο χώρο. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, η οποία να παρέχει γραπτά και προφορικά πληροφορίες για τα μνημεία. Σε κάθε μνημείο η εφαρμογή θα μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα τη θέση και να δίνει την αντίστοιχη πληροφορία. Προβλέπεται επίσης, η δημιουργία υπηρεσιακής δομής για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ στην Ακρόπολη.

Η μελέτη αντικατάστασης του παλαιού εξοπλισμού του αρχαιολογικού χώρου, προβλέπει νέα περισχοίνιση κατά μήκος των νέων οδεύσεων, για την οριοθέτηση των διαδρομών, την υποβοήθηση ευπαθών ομάδων επισκεπτών, την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και την ασφάλεια των περιοχών εκτέλεσης αρχαιολογικών και αναστηλωτικών εργασιών. Για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες, σε συνδυασμό με τους σταθερούς χειρολισθήρες, επί της ίδιας κατασκευής ορίζονται και οι ενδείξεις που επισημαίνουν τα τμήματα των διαδρομών με κλίση που χρήζει την υποστήριξη συνοδού για προσπέλαση.

Διαμορφώνονται επίσης, νέα καθιστικά, με την επανάχρηση λίθων από τις παλαιές αναστηλώσεις. Τα καθιστικά αυτά φέρουν τη μνήμη και τα σημάδια από την προηγούμενη χρήση τους. Η επιλογή των μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την ΕΦ.Α. Πόλης Αθηνών και την ΥΣΜΑ, ενώ η επανάχρησή τους θα γίνει με μέριμνα για τον σαφή διαχωρισμό τους από τις αρχαιότητες.

Τέλος, τοποθετούνται νέοι κάδοι απορριμμάτων, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων, με μονό ή διπλό κάδο, από ελαφρύ μεταλλικό σκελετό, σε μικρότερο αριθμό και με πρόβλεψη για ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνονται στη δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

