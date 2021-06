Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι νέες μολύνσεις και οι περιοχές ανά την επικράτεια όπου εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ώρο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες ασθενείς υπέκυψαν την Τετάρτη σε επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ φια δεύτερη ημέρα αυξητικές τάσεις εμφανίζει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη 1.381 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 1.381 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 9 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 1 εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 717 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 110, στην Αχαΐα 47 νέες μολύνσεις και στην Λάρισα 34 νέα κρούσματα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: την Τετάρτη “φλέγεται” το Διαφάνι κι όλα αλλάζουν! (φωτογραφίες - βίντεο)

Θεσσαλονίκη: βρήκε ερπετό μέσα στην λεκάνη της τουαλέτας!

Greek Mafia: Επιχείρηση “lockdown” για την ελληνική “Καμόρα”