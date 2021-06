Οικονομία

Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της

Το μήνυμα στους υπουργούς Οικονομικών στο επόμενο Eurogroup, σύμφωνα με τον Πάολο Τζεντιλόνι.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

«Θετικό μήνυμα θα στείλουμε στο επόμενο Eurogroup», δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες, ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, κληθείς να σχολιάσει τη 10η έκθεση μεταμνημονιακής ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας.

Ο Πάολο Τζεντιλόνι είπε ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο. Για παράδειγμα με τη μεταρρύθμιση του πλαισίου αφερεγγυότητας, την επέκταση του προγράμματος «Hercules» για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και αλλού. Σημείωσε ότι «υπάρχουν κάποιες καθυστερησεις , αλλά εργαζόμαστε για να τις ξεπεράσουμε», σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις οφειλές του δημοσίου. «Συνολικά, το μήνυμα που θα δώσουμε στους υπουργούς οικονομικών στο επόμενο Eurogroup, θα είναι θετικό», είπε.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βλάντις Ντομπρόβσκις, τόνισε ότι «παρά τις δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα κατάφερε να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της».

Ερωτηθείς, σχετικά με την απενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας το 2023, ο Β. Ντομπρόβσκις είπε: «Όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα των δημοσιονομικών κανόνων το 2023, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η εκκίνηση θα είναι διαφορετική, τόσε σε ό,τι αφορά τα επίπεδα του δημοσιονομικού ελλείμματος και του χρέους, όσο και στο πού ακριβώς βρισκόμαστε στον οικονομικό κύκλο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλες τις χώρες της ΕΕ».

