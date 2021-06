Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: οι εμβολιασμοί στα νησιά και σε νέους 18 ετών και άνω (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Υγείας για την πορεία του προγράμματος εμβολιαστικής κάλυψης των νησιωτών και την επάρκεια σκευασμάτων στην Ελλάδα.

Παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση την ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, για την πορεία των εμβολιασμών έναντι του κορονοϊού στην Ελλάδα, την επάρκεια των εμβολίων, την πρόοδο στο σχέδιο «Γαλάζια Ελευθερία» για τον εμβολιασμό των νησιωτών και τις εξελίξεις σχετικά με τους εμβολιασμούς σε νέους άνω των 18 ετών στην Ελλάδα.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ τα στοιχεία του ημερήσιου απολογισμού για τους θανάτους, τα νέα κρούσματα και τους διασωληνωμένους ασθενείς με κορονοϊό σε όλη την επικράτεια.

Όπως προκύπτει από τον «χάρτη» με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, οι περισσότερες νέες μολύνσεις εντοπίστηκαν στην Αττική, ενώ προβληματισμό προκαλούν τα δεδομένα σε αρκετές περιοχές ανά την χώρα.

