Life

Lil Loaded: Αυτοκτόνησε ο 20χρονος ράπερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιμετώπιζε κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Ως κεραυνός έσκασε η είδηση πως ο ράπερ Lil Loaded, "έφυγε" από τη ζωή σε ηλικία μόλις 20 ετών.

Όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος του, Ashkan Mehryari, ο νεαρός καλλιτέχνης αυτοκτόνησε. Τα επίσημα αίτια του θανάτου για τον Dashawn Robertson, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί από τον ιατροδικαστή.

Ο ράπερ, που είχε καταγωγή από το Ντάλας των ΗΠΑ, είχε συλληφθεί το 2020 και αντιμετώπιζε κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Οι κατηγορίες αυτές αφορούσαν τη δολοφονία του 18χρονου, Khalil Walker.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα: