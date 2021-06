Life

Ποια είναι η σωστή σειρά για την εφαρμογή των προϊόντων προσώπου;

Η ιδανική σειρά για εφαρμογή των προϊόντων στο πρόσωπο.

Όλες θέλουμε να περιποιούμαστε το δέρμα μας όσο καλύτερα γίνεται και ιδιαίτερα το πρόσωπό μας.

Μπορεί να έχεις πολλά προϊόντα περιποίησης και να τα εφαρμόζεις όλα με ευλάβεια… το κάνεις όμως με τη σωστή σειρά;

Δες παρακάτω ποια είναι η ιδανική σειρά για εφαρμογή των προϊόντων αυτών στο πρόσωπό σου:

Περιποίηση την Ημέρα:

Καθαριστικό προσώπου

Τονωτική λοσιόν

Serum

Κρέμα ματιών

Θεραπεία για σπυράκια

Ενυδατική κρέμα

Λάδι προσώπου

