Κορονοϊός - Νοσοκομείο Αγρινίου: Έρευνα για τους πολλούς θανάτους στη ΜΕΘ-COVID

Αυξημένο το ποσοστό θνητότητας. Τι διερευνούν η 6η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας.

Στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων που πραγματοποιούν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας και του ΟΔΙΠΥ στα Νοσοκομεία όλης της χώρας, διαπιστώθηκε αυξημένο ποσοστό θνητότητας στη ΜΕΘ-COVID του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, που σε καμία περίπτωση δεν είναι 100% όπως εσφαλμένα αναφέρεται σε δημοσιεύματα.

Το συγκεκριμένο θέμα αναδείχθηκε την Παρασκευή 21 Μαΐου, κατά την επίσκεψη στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια κλιμακίου υπό τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Γιάννη Κωτσιόπουλο και τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ/ΚΕΠΥ Νίκο Παπαευσταθίου, οπότε και ζητήθηκαν από το Διοικητή του ΓΝ Αγρινίου Ανδρέα Τσώλη οι απαραίτητες διευκρινίσεις σε σχέση με τις ενέργειες που όφειλε να κάνει η Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Από τον κ. Τσώλη ζητήθηκε να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

Γιατί το ΓΝ Αγρινίου δεν ενημέρωσε την ΥΠΕ σε σχέση με την αυξημένη θνητότητα στη ΜΕΘ-COVID, όπως αποκαλύφθηκε στην επίσκεψη του κλιμακίου του Υπουργείου Υγείας;

Έθεσε το θέμα ως όφειλε στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου;

Γιατί δεν ζήτησε εγκαίρως τη συνδρομή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας;

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου δεν απάντησε στα ερωτήματα, αλλά ούτε σε σχετικό έγγραφο που του απέστειλε στις 28 Μαΐου ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης.

Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας διερευνούν ήδη μέσω των αρμόδιων κλιμακίων τις όποιες διοικητικές παραλείψεις.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν επιτρέπεται σε κανέναν να ακυρώσει ή να αμφισβητήσει την τιτάνια προσπάθεια που με αυτοθυσία καταβάλλουν οι υγειονομικοί, τόσο στο Αγρίνιο όσο και σε κάθε μονάδα Υγείας της χώρας.

