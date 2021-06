Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας για κορονοϊό: 14.371 ενεργά κρούσματα - Εντυπωσιακοί οι ρυθμοί των εμβολιασμών

Τι είπε ο Υπουργός Υγείας για την πορεία της πανδημίας και του εμβολιαστικού προγράμματος.

Τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης της Τετάρτης για την πορεία της πανδημίας.

Όπως είπε, τα ενεργά κρούσματα στην Ελλάδα σήμερα είναι 14.371. Επεσήμανε, πως για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, τα κρούσματα παρουσιάζουν υποχώρηση κάτω από τις 2.000.

Αναφέρθηκε ακολούθως στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, λέγοντας πως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι στιγμής, 61.392 εμβολιασμοί και αναμένεται μέχρι το τέλος της ημέρας να ανέλθουν σε τουλάχιστον 102.000.

Μέχρι σήμερα, το ποσοστό του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 είναι 20,39%.

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η επιχείρηση “Γαλάζια Ελευθερία”, καθώς ο εμβολιασμός στα νησιά ξεπερνά τον πανελλαδικό μέσο όρο. Το 27% των νησιωτών έχει ήδη εμβολιαστεί πλήρως.

Τη μεγαλύτερη πληρότητα αναφορικά με τα ραντεβού παρουσιάζουν η Λευκάδα, η Θάσος, η Πάρος, η Μύκονος και η Σαλαμίνα.

Ερωτηθείς για το πότε θα ανοίξουν τα ραντεβού με τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna για τους νέους 18-29 ετών, ο Υπουργός Υγείας είπε πως θα γίνουν ανακοινώσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ συμπλήρωσε πως ο εμβολιασμός της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας θα γίνει σε δύο φάσεις.

