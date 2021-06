Life

Μαρίνα Πατούλη: Η κοινή φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Γιώργο Πατούλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ευχές για τα γενέθλια του γιου τους.

Αναμφισβήτητα, ο Γιώργος και η Μαρίνα Πατούλη αποτελούσαν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz για πολλά χρόνια. Πριν από λίγο καιρό ωστόσο έσκασε σαν «βόμβα» η είδηση πως η σχέση τους περνάει σοβαρή κρίση, έπειτα από 35 χρόνια γάμου.

Το φετινό Πάσχα μάλιστα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και περίπλοκο για την οικογένεια Πατούλη, καθώς το πέρασε χωριστά.

Η απόλυτη προτεραιότητα είναι φυσικά και για τους δύο ο μοναχογιός τους, Αλέξανδρος, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια και κλείνει 16 χρόνια ζωής.

Την ιδιαίτερη αυτή ημέρα οι γονείς του θέλησαν να του ευχηθούν δημόσια, με τη Μαρίνα Πατούλη να ανεβάζει μάλιστα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια παλιότερη οικογενειακή φωτογραφία.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αφροδίτη Λατινοπούλου στο "Πρωινό": δεν κάνουμε επανάσταση με τριχωτή μασχάλη (βίντεο)

Lil Loaded: Αυτοκτόνησε ο 20χρονος ράπερ

Επίθεση με βιτριόλι: η Ιωάννα και οι φωτογραφίες μετά το χειρουργείο (βίντεο)