Τσακαλώτος: Διαρρήκτες έκαναν “γυαλιά-καρφιά” την πολυκατοικία με το γραφείο του (βίντεο)

Άγνωστοι εισέβαλαν, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Στο “στόχαστρο” διαρρηκτών βρέθηκε η πολυκατοικία όπου στεγάζεται το γραφείο του πρώην Υπουργού, Ευκλείδη Τσακαλώτου, στο κέντρο της Αθήνας.

Άγνωστοι εισέβαλαν στην πολυκατοικία και έκαναν “γυαλιά-καρφιά” εννέα γραφεία, γκρεμίζοντας τις κάσες και αχρηστεύοντας τις πόρτες ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άρπαξαν φορητούς υπολογιστές, ενώ έγραψαν συνθήματα στους τοίχους.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος Άννα Αυγερίου, που διατηρεί γραφείο στον 3ο όροφο, «οι δράστες έχουν “σπάσει” όλη την πολυκατοικία και ότι είναι εντυπωσιακός ο βανδαλισμός σε σχέση με τα αντικείμενα που πήραν, καθώς προκάλεσαν μεγάλες φθορές σε σχέση με τα πράγματα που πήραν, που ήταν κυρίως ηλεκτρονικοί υπολογιστές».

«Είναι ιδιαίτερος ο τρόπος με τον οποίο έγινε όλο αυτό, καθώς ξήλωσαν όλες τις κάσες και έγραψαν συνθήματα», επεσήμανε.

«Θεωρώ ότι σχετίζεται με την προηγούμενη διάρρηξη που είχε γίνει με τον ίδιο τρόπο, στον 7ο όροφο της πολυκατοικίας»?, συμπλήρωσε η κ. Αυγερίου.

