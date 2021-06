Κόσμος

Ιράν: Φωτιά σε διυλιστήριο της Τεχεράνης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες έχουν παραδοθεί οι εγκαταστάσεις, με τους καπνούς να είναι ορατοί από απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα διυλιστήριο στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

«Η πυρκαγιά ξεκίνησε στη γραμμή υγροποιημένου φυσικού αερίου του διυλιστηρίου Τοντγκουγιάν της Τεχεράνης», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Πυροσβέστες έχουν σταλεί στην περιοχή, μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ενώ τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι πυκνός καπνός πάνω από το διυλιστήριο είναι ορατός από διάφορα σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας.

Η πυρκαγιά στο διυλιστήριο ξέσπασε λίγες ώρες αφότου το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε τη βύθιση του πλοίου εφοδιασμού Kharg στη Θάλασσα του Ομάν, ανοικτά του λιμανιού Ζασκ, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε σε ένα από τα συστήματα του πλοίου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΚΠΑ: Καθηγητής κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση – Διαμαρτυρία φοιτητών (εικόνες)

Κορονοϊός - Νοσοκομείο Αγρινίου: Έρευνα για τους πολλούς θανάτους στη ΜΕΘ-COVID

“Άγριες Μέλισσες”: την Τετάρτη “φλέγεται” το Διαφάνι κι όλα αλλάζουν! (φωτογραφίες - βίντεο)