Μητσοτάκης για Αστυπάλαια: “Μοντέλο” πράσινης μετάβασης για την Ελλάδα και το εξωτερικό

Αυτό που κάνουμε στην Αστυπάλαια είναι ένα παράθυρο σε ένα καθαρότερο και πιο πράσινο μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Αυτό που κάνουμε στην Αστυπάλαια είναι ένα ξεκίνημα. Ένα παράθυρο σε ένα καθαρότερο και πιο πράσινο μέλλον. Μην έχετε αμφιβολία πως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι επείγουσα. Για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την άνευ προηγουμένου κρίση της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να είμαστε γενναίοι και να ενεργήσουμε από κοινού. Στην Ελλάδα δρομολογούμε ήδη τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης και δημιουργούμε πράσινες θέσεις εργασίας, τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση με θέμα «Αστυπάλαια: ένα έξυπνο και βιώσιμο νησί. Επισκόπηση προόδου: από το όραμα στην πράξη».

Εάν δεν προστατεύσουμε τη φύση τότε ο κόσμος θα βρεθεί κάτω από μεγάλη απειλή

«Η Αστυπάλαια του 2021 φωτίζει το μέλλον της επόμενης γενιάς. Ο σχεδιασμός μας είναι τολμηρός. Η Αστυπάλαια θα είναι η δοκιμαστική βάση για την πράσινη μετάβαση. Ενεργειακή αυτονομία, απολύτως τροφοδοτούμενη από τη φύση. Αυτό το όμορφο νησί αποτελεί κεντρικό πυλώνα αυτής της μετάβασης» συνέχισε ο πρωθυπουργός και τόνισε:

«Τα σχέδια όμως δεν σταματούν εδώ. Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει την πλατφόρμα eAstypalaia για να βοηθήσουμε τους κατοίκους να αντικαταστήσουν τα οχήματα τους με ηλεκτρικά και η επιδότηση για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου που δίνουμε εδώ είναι πολύ γενναιότερη εν συγκρίσει με την υπόλοιπη χώρα».

Σημείωσε επίσης, πως πρέπει να δρομολογήσουμε την αλλαγή με πολύ ταχείς ρυθμούς. «Η πρόσφατη εμπειρία μας έδειξε πως ο κόσμος μας είναι πολύ εύθραυστος. Μας έδειξε επίσης πως εάν δεν προστατεύσουμε τη φύση τότε ο κόσμος θα βρεθεί κάτω από μεγάλη απειλή», επισήμανε.

Το πράσινο πιστοποιητικό

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Ελευθερία», σημειώνοντας πως περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πλέον εμβολιαστεί πλήρως και συνεχάρη τον δήμαρχο Αστυπάλαιας για τα υψηλά ποσοστά στο νησί.

«Είμαστε επίσης πολύ υπερήφανοι πως το πράσινο Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό είναι πλέον πραγματικότητα, κάτι που δείχνει πως όταν η Ευρώπη δουλεύει από κοινού φέρνει εις πέρας σημαντικά αποτελέσματα», προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Το μέλλον θα έλθει στην Αστυπάλαια νωρίτερα

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους κατοίκους της Αστυπάλαιας, αναφέρθηκε στα οφέλη που θα επιφέρει το πρόγραμμα μετατροπής του νησιού σε πρότυπο ηλεκτροκίνησης, σε συνεργασία με την Volkswagen.

«Καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος, διαφήμιση του νησιού σας σε όλον τον κόσμο, φθηνότεροι λογαριασμοί» αλλά όπως προσέθεσε χαρακτηριστικά «και αυτή η υπερηφάνεια, που πρέπει να νιώθετε ότι συμμετέχετε σε κάτι καινοτόμο και πρωτοποριακό, ότι δηλαδή το μέλλον θα έλθει στην Αστυπάλαια νωρίτερα».

Herbert Diess: Η Αστυπάλαια είναι το μελλοντικό εργαστήρι της Ευρώπης για την απολιγνιτοποίηση

Η Αστυπάλαια είναι το μελλοντικό εργαστήρι της Ευρώπης για την απολιγνιτοποίηση, τόνισε ο CEO της Volkswagen Group, Herbert Diess, στην ομιλία του.

«Στο νησί αυτό θα ερευνήσουμε, σε πραγματικό χρόνο, το πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους κατοίκους να ενσωματώσουν στην καθημερινότητα τους την ηλεκτροκίνηση (e-mobility) και ποια κίνητρα χρειάζονται για τη μετάβαση σε έναν βιώσιμο τρόπο ζωής. Τα αποτελέσματα της Αστυπάλαιας θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού προς βιώσιμες μετακινήσεις με πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η προστασία του κλίματος και η μετάβαση σε βιώσιμη κινητικότητα αποκτούν τεράστιο ενδιαφέρον. Η Volkswagen πρωτοστατεί σε αυτήν την αλλαγή, προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα βιώσιμων μετακινήσεων- από αυτοκίνητα, έως βιώσιμες ενεργειακές λύσεις φόρτισης» σημείωσε ο κ. Diess και επισήμανε:

«Η Αστυπάλαια μπορεί να γίνει ένα πρότυπο γρήγορου μετασχηματισμού που ενισχύεται από τη στενή συνεργασία κυβερνήσεων και επιχειρήσεων».

