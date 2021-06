Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: η Ιωάννα και οι φωτογραφίες μετά το χειρουργείο (βίντεο)

Σε νέα χειρουργική επέμβαση, την 8η κατά σειρά, υποβλήθηκε η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Ένας “Γολγοθάς” που δεν χωράει ο ανθρώπινος νους. Επώδυνες χειρουργικές επεμβάσεις που διαδέχονται η μία την άλλη. Αφόρητοι πόνοι στο σώμα και το πρόσωπο.

Κι όμως, η Ιωάννα δεν το βάζει κάτω και σήμερα δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφία της, που δείχνει τα σημάδια που άφησε το καυστικό υγρό στο χέρι της, λίγο μετά το 8ο κατά σειρά χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε.

Η επέμβαση, διάρκειας 3 ωρών, στέφθηκε με επιτυχία, με την Ιωάννα να ανεβάζει στον λογαριασμό της στα social media ακόμα μία φωτογραφία, έξω από τον θάλαμο του χειρουργείου, την ώρα που βρίσκεται σε αναμονή για την επέμβαση.

«Πραγματικά η Ιωάννα είναι αγωνίστρια, δεν το βάζει κάτω και αυτό είναι και το αισιόδοξο μήνυμα που περνάει. Η αγάπη του κόσμου και με την αγάπη της οικογένειάς της, θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Απόστολος Λύτρας.

Ο δρόμος της αποκατάστασης είναι μακρύς, όμως κόντρα σε όλα, η κοπέλα βγαίνει κάθε μέρα νικήτρια.

