24ωρη απεργία στα πλοία: “Παράνομη” η κινητοποίηση της ΠΕΝΕΝ

Τα υπόλοιπα 12 ναυτεργατικά σωματεία της ΠΝΟ μετέφεραν την απεργιακή κινητοποίησή τους για τις 10 Ιουνίου.

Παράνομη αλλά όχι καταχρηστική, έκρινε το Πρωτοδικείο Πειραιά την εξαγγελθείσα για αύριο 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη θα πραγματοποιήσει κανονικά την εξαγγελθείσα κινητοποίηση, απευθύνοντας κάλεσμα συμμετοχής και περιφρούρησης της απεργίας από τους ναυτεργάτες, με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά.

Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα 12 ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) μετέφεραν την αυριανή απεργιακή κινητοποίηση τους για την Πέμπτη 10 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθούν και οι απεργιακές κινητοποιήσεις από την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ και τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας-Πειραιά.

Το συγκεκριμένο ναυτεργατικό σωματείο καλεί επίσης τους εν ενεργεία και συνταξιούχους Ναυτεργάτες να δώσουν όλοι τους το αγωνιστικό παρόν στο κάλεσμα της ΠΕΝΕΝ στις 05.00 στο λιμάνι του Πειραιά και στα καράβια απέναντι από τον Ηλεκτρικό Σταθμό του Πειραιά (ΗΣΑΠ).

Από την πλευρά του, ο Σύνδεσμος των Aκτοπλόων (ΣΕΕΝ) ζητεί με επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας τη διασφάλιση της τάξης και τη χωρίς προβλήματα λειτουργία των πλοίων, είτε σε περίπτωση που τα πληρώματα δεν απεργούν είτε σε περίπτωση ευόδωσης αίτησης για την εκτέλεση προγραμματισμένων δρομολογίων τους.

