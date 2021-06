Κοινωνία

Απαγωγή και εκβιασμός για “λύτρα”

Πώς έπεσαν στα "χέρια" των Αρχών οι απαγωγείς.

Συνελήφθησαν, στο Παλαιό Φάληρο, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 29 και 32 ετών, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εκβίαση, αρπαγή και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες από κοινού με συνεργό τους που αναζητείται, προέβησαν σε αρπαγή 25χρονου αλλοδαπού από την οικία του στα Εξάρχεια και στη συνέχεια εκβίασαν φιλικό πρόσωπο του απαχθέντα, απαιτώντας "λύτρα" ύψους -10.000- ευρώ, προκειμένου να τον απελευθερώσουν.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε σε αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., με επακόλουθο αστυνομικοί της ομάδας από κοινού με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου, να οργανώσουν επιχείρηση με αποτέλεσμα τον εντοπισμό του διαμερίσματος που κρατείτο ο απαχθείς στο Παλαιό Φάληρο, την απελευθέρωσή του και τη σύλληψη των δραστών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

