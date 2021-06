Life

“Άγριες Μέλισσες”: το τελευταίο επεισόδιο μετά το “μακελειό” στο Διαφάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθηλωτικές οι εξελίξεις στο φινάλε της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που ρίχνει αυλαία για τον β΄ κύκλο.

Συγκλονιστικά είναι τα τελευταία επεισόδια της σειράς “Άγριες Μέλισσες”, καθώς ολοκληρώνεται ο β΄ κύκλος.

Την Τετάρτη, το παρανοϊκό σχέδιο της Μυρσίνης με τις φωτιές στις αποθήκες του Δούκα Σεβαστού, προκειμένου να αποπροσανατολιστεί το χωριό και να επιδιώξουν οι «βαλτοί» από την ίδια και τον Μελέτη να σκοτώσουν και τις τρεις αδελφές Σταμίρη, έφερε εξελίξεις που έκοψαν την ανάσα των τηλεθεατών.

Η πιο σκοτεινή νύχτα που έπεσε στο Διαφάνι, άφησε αγωνία για την τύχη του Νικηφόρου και του Κωνσταντή και θρήνο για τις απώλειες και τις τεράστιες καταστροφές, ενώ το ξημέρωμα βρήκε το χωριό να μετράει τις πληγές του.

Στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς, ξεχώρισαν:

η δραματική σκηνή της αυτοκτονίας της Ανέτ, μετά την εξομολόγηση στον Δούκα, με τις εκπληκτικές ερμηνείες από την Κάτια Δανδουλάκη και την Λεωνίδα Κακούρη,

η σκηνή στο σπίτι των αδελφών Σταμίρη, με τον Μιλτιάδη, αν και μαχαιρωμένος, να κατορθώνει να εξολοθρεύσει τους τέσσερις άνδρες που προσπάθησαν να σκοτώσουν την Ελένη, την Ασημίνα και την Δρόσω,

αλλά και ο συγκινητικός διάλογος ανάμεσα στον Κωνσταντή και στον Νικηφόρο

Στο τρέιλερ για το τελευταίο επεισόδιο, ο Μιλτιάδης οπλισμένος με καραμπίνα, διασχίζει το χωριό και φτάνει στο σπίτι του Δούκα, όπου βρίσκει τον αδελφό του να κρατά στην αγκαλιά του, θρηνώντας, την αγαπημένη τους αδελφή. Ο Μιλιτιάδης σηκώνει το όπλο και σημαδεύει τον πεσμένο στο πάτωμα Δούκα και όλοι οι παριστάμενοι φοβούνται ότι θα ανοίξει πυρ.





Σύμφωνα με την περιγραφή για το επεισόδιο της Πέμπτης , το τελευταίο της σειράς για τον β΄ κύκλο, «Το Διαφάνι βυθίζεται στο πένθος. Η καταστροφή και ο θάνατος έχουν συγκλονίσει το χωριό. Θα υπάρξει δικαίωση για όλον αυτόν τον πόνο που προκάλεσαν οι Σεβαστοί;».





Η συνέχεια την Πεμπτη στις 22:00, στον ΑΝΤ1 για το τελευτάιο επεισόδιο του β΄ κύκλου.

Για το δραματικό φινάλε της σεζόν στις "Άγριες Μέλισσες" μίλησε στον ΑΝΤ1, ο σκηνοθέτης της σειράς. Όπως τόνισε ο Λευτέρης Χαρίτος, τα δύο τελευταία επεισόδια ουσιαστικά ήταν ταινίες για τις οποίες είπε «Δεν έχουν ξανακάνει τέτοια γυρίσματα, από άποψη δυσκολίας, ποτέ».

Μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" αναφέρθηκε και στην εμφάνιση του Αιμίλιου Χειλάκη, λέγοντας ότι ο ρόλος του είναι χειρότερος από αυτόν του Βασίλη Μπισμπίκη (Μάνος Βόσκαρης) και του Λεωνίδα Κακούρη (Δούκας Σεβαστός).

Για την τρίτη σεζόν έκανε γνωστό ότι διαδραματίζεται σε πολλά μέρη, όπως η Λέρος. Σημείωσε ότι θα είναι μια καινούργια σειρά, υπό μια έννοια, καθώς όλες οι ιστορίες τελειώνουν εδώ! "Νομίζω ότι η τρίτη σεζόν θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα" κατέληξε ο σκηνοθέτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Amber Alert: Μητέρα άρπαξε τον γιο της και εξαφανίστηκε

Επίθεση με βιτριόλι: η Ιωάννα και οι φωτογραφίες μετά το χειρουργείο (βίντεο)

ΕΥΠ: σε δίκη δικηγόροι και αστυνομικοί για διαφθορά στην ΕΛ.ΑΣ