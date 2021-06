Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα μετάλλαξη στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβληματισμός στους ειδικούς εάν τα εμβόλια είναι ανθεκτικά στη νέα μετάλλαξη.

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές Αρχές, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων νέας παραλλαγής του κορονοϊού.

Πρόκειται για τρία κρούσματα που ανιχνεύθηκαν στην Κρήτη και, σύμφωνα με το Open, φέρουν μετάλλαξη, που έχει εντοπιστεί στην Ρωσία και τη Νορβηγία.

Πρόκειται για συνδυασμό μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη της ακίδας, που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο διαφυγής της ανοσίας.

Προβληματισμός υπάρχει για το κατά πόσο τα εμβόλια είναι ανθεκτικά στη νέα μετάλλαξη.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΕΟΔΥ στην Κρήτη εντοπίστηκαν 60 νέα κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων 25 στο Ηράκλειο, 6 στο Λασίθι, 7 στο Ρέθυμνο και 22 στα Χανιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κικίλιας για κορονοϊό: 14.371 ενεργά κρούσματα - Εντυπωσιακοί οι ρυθμοί των εμβολιασμών

Κορονοϊός - Νοσοκομείο Αγρινίου: Έρευνα για τους πολλούς θανάτους στη ΜΕΘ-COVID

Ελασσόνα – Σεισμόπληκτοι: είμαστε “ξεχασμένοι” από όλους, λένε στον ΑΝΤ1