Αθλητικά

Ομόνοια: Πράσινο το σιντριβάνι για τον Παναθηναϊκό στο Wembley (εικόνες)

Το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη μοναδική παρουσία ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας σε τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τίμησε την επέτειο των 50 χρόνων από την παρουσία του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών του 1971 με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Wembley του Λονδίνου.

Ο πρώτος πολίτης της Αθήνας συνόδευσε την ανάρτησή του με μία φωτογραφία από το σιντριβάνι τη πλατείας Ομονοίας, το πιο κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας, το οποίο ήταν “λουσμένο” με πράσινο φως προς τιμήν του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κώστα Μπακογιάννη:

«Η Ομόνοια στα πράσινα, για να τιμήσουμε τα 50 χρόνια από το έπος που έγραψε ο ελληνικός αθλητισμός και ο Παναθηναϊκός στο Wembley. Για την ομάδα που γεννήθηκε στην Αθήνα και συνέδεσε την Ιστορία της με την πόλη».

