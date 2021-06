Κοινωνία

Βασίλης Πατελάκης: Έσωσε τουρίστα που πνιγόταν σε ταβέρνα και βραβεύτηκε (βίντεο)

Σαν από μηχανής θεός έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον τουρίστα και κατάφερε να του σώσει τη ζωή.

Το να γνωρίζεις τις πρώτες βοήθειες μπορεί να είναι σωτήριο. Αυτό το έκανε πράξη ο Βασίλης Πατελάκης, εργαζόμενος σε ταβέρνα στα Χανιά, το καλοκαίρι του 2019. Τότε, ένας Βρετανός τουρίστας είδε τον... Χάρο με τα μάτια του, αφού η τροφή του “στάθηκε” στον λαιμό, με συνέπεια να του κόψει τελείως την αναπνευστική οδό.

Αν δεν ήταν εκεί ο Βασίλης Πατελάκης, γνώστης στην παροχή πρώτων βοηθειών, τότε η εξέλιξη θα ήταν... τραγική!

Ο Βασίλης Πατελάκης έγινε πολύ σωστά Viral και η ιστορία του διαδόθηκε σε όλη την Ευρώπη! Δεν ήταν και λίγο πράγμα, αφού παράλληλα είχε κυκλοφορήσει και το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα της επιχείρησης.

Σήμερα ο Χανιώτης εργαζόμενος στην εστίαση πήρε το βραβείο “First Aid Ambassador Award” από την EENA (European Emergency Number Association)

Να τονιστεί επίσης ότι ο Βασίλης Πατελάκης, μετά από εκείνο το περιστατικό, πρότεινε τα παιδιά να διδάσκονται από τα σχολεία τον τρόπο παροχής πρώτων βοηθειών σε ανάλογες καταστάσεις, επισημαίνοντας ότι καλό θα ήταν να γίνουν σεμινάρια και σε μαγαζιά εστίασης.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της EENA (European Emergency Number Association) που διενεργεί τη διεθνή αυτή βράβευση:

«Κάθε χρόνο, βλέπουμε ήρωες σε όλο τον κόσμο να ξεπερνούν το αναμενόμενο για να βοηθήσουν τους άλλους. Αυτή είναι η τελετή των “βραβείων 112”, με την οποία βραβεύουμε αυτά τα απίστευτα άτομα και τους οργανισμούς, που μας εμπνέουν να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την αλλαγή των συνθηκών για την ασφάλεια των ανθρώπων».

