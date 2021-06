Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Γιοβάνοβιτς θέλει τον Αλ-Ταμάρι

Στην περίπτωση του Μούσα Αλ-Ταμάρι, ο οποίος αγωνίζεται από πέρσι στη βελγική Λέουβεν κι έκανε... θραύση τη διετία 2018/20 στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ έχει επικεντρωθεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς όσον αφορά την ενίσχυση του Παναθηναϊκού στα άκρα της επίθεσης.

Ο διεθνής Ιορδανός winger είναι ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει ο νέος τεχνικός του «τριφυλλιού», όντας ενήμερος εδώ και καιρό πως η Λέουβεν σκοπεύει να τον βάλει στη λίστα με τους υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστές. Είτε με απλό δανεισμό, είτε με δανεισμό κι οψιόν αγοράς, είτε με απευθείας αγορά.

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως έχει γίνει ήδη μία πρώτη επαφή με την πλευρά του Ιορδανού, ο οποίος είναι απόλυτα θετικός και «ψημένος» στην προοπτική της μετακόμισής του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Το συμβόλαιό του στη Λέουβεν είναι λίγο πάνω απ’ τις 400.000 ευρώ και το «κλειδί» των εξελίξεων θα είναι οι αξιώσεις των Βέλγων και το ύψος της οψιόν που θα βάλουν στο τραπέζι, εφόσον ο Παναθηναϊκός πάει μέχρι... τέλους το θέμα με τον Αλ-Ταμάρι.

Όλα τα μεταγραφικά κι ο ευρύτερος σχεδιασμός της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, θα τεθούν επί τάπητος μετά την επιστροφή του Γιοβάνοβιτς στην Αθήνα την Πέμπτη (03/06) και τις συζητήσεις που θα κάνει ο Σέρβος προπονητής με τη διοίκηση του «τριφυλλιού».