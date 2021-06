Life

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος στο “The 2Night Show”: Το τρομακτικό ατύχημα και τα εσώρουχα της Κάλλας

Η γέννησή του στο Χόλυγουντ, η οσκαρική γιαγιά του Κατίνα Παξινού, που στήριξε την απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική, ο παππούς του Αλέξης Μινωτής και η ρήξη στη σχέση τους.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ο οποίος αφηγήθηκε τη μυθιστορηματική ζωή του.

Οι μεγάλοι σταρ που γνώρισε στην εφηβεία του και η λατρεία στη Μαρία Κάλλας που τον έκανε να συγγράψει, μαζί με τον Μιχάλη Ρέππα, ένα βιβλίο προς τιμήν της. Μάλιστα διηγήθηκε στην εκπομπή «The 2Night Show» και μια ιδιαίτερη στιγμή όταν στην ηλικία των 13 ετών, την είδε με τα εσώρουχα της, μέσα στο καμαρίνι της, στα παρασκήνια της "Μήδειας" στην Επίδαυρο.

"Η γιαγιά μου Κατίνα Παξινού σε ένα διάλειμμα πήγε να την συναντήσει για να της πει να βγάλει κάποια ψεύτικα φρύδια που δεν της άρεσαν και εγώ πήγα μαζί της. Όταν χτύπησε την πόρτα είπε στην γιαγιά μου ότι είναι γυμνή και της είπε δεν πειράζει είμαι με τον εγγονό μου. Έτσι μπήκα στο καμαρίνι και την είδα με τα εσώρουχα, βέβαια όταν με αντίκρισε "τρελάθηκε"", είπε ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος.

Μίλησε επίσης για το ατύχημα που είχε στην εφηβεία και τον ανάγκασε να αλλάξει καριέρα. "Ξεκίνησα για μουσικός και πιάνο αλλά δυστυχώς είχα ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στο σχολείο, που μου διέκοψε την πιανιστική μου καριέρα. Μου πέταξε ένας συμμαθητής την τσάντα από το παράθυρο με σκοπό να μπει μέσα ο καθηγητής στην τάξη κι εγώ να είμαι απ’ έξω. Αυτά τα αστεία. Εγώ ως αίλουρος πήδηξα για να μπω μέσα, αυτός δεν με είδε ότι ήμουν στον αέρα και πέρασαν τα χέρια μου μέσα από το τζάμι. Κόπηκα, τώρα δεν έχω τίποτα αλλά εκεί σταμάτησε η ένδοξη καριέρα".

Τέλος, ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τα 17 χρόνια που παρουσίαζε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡT, τη μετέπειτα πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση, καθώς και για τα μελλοντικά του σχέδια.