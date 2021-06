Life

“The 2Night Show” - Κωστής Μαραβέγιας: Είμαι ο ξενέρωτος της παρέας

Ο Κωστής Μαραβέγιας μίλησε, μεταξύ άλλων, για την αγάπη του για τα παιδιά και για την επιθυμία του να γίνει πατέρας.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρνατούτογλου ήταν, το βράδυ της Τετάρτης, ο ταλαντούχος τραγουδοποιός Κωστής Μαραβέγιας.

Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή «The 2Night Show» για το καινούργιο του τραγούδι με τίτλο «Ρίτα» και αποκάλυψε από ποιον εμπνεύστηκε το ρεφρέν. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις σπουδές του στην Ιταλία, στον αδελφό του που είναι πάντα στο πλευρό του, και στην αγάπη του για τη μουσική. "Όταν ήμουν 15 ετών ήμουν ραδιοπειρατής στο Αγρίνιο. Τον σταθμό τον είχαμε φτιάξει σε ένα κτήμα των γονιών μου δίπλα στο νεκροταφείο" αποκάλυψε.

Επίσης, περιέγραψε την οντισιόν που άλλαξε την πορεία της ζωής του, αφού συνεργάστηκε με τον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά και η οποία ήταν η αφορμή για να γνωριστεί με τον καλό του φίλο Πάνο Μουζουράκη. "Η ζωή μου άλλαξε πορεία σε μια οντισιόν του Σαββόπουλου, όπου γνώρισα τον Μουζουράκη. Τον είχα άχτι τότε. Μας πήρε και τους δύο" δήλωσε.

Επίσης, μίλησε για την αγάπη του για τα παιδιά και για την επιθυμία του να γίνει πατέρας, καθώς και ο ίδιος μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που πάντα στήριζε τις επιλογές του. "Θα ήθελα να γίνω πατέρας. Αγαπώ τα παιδιά και στις συναυλίες μου έρχονται πολλοί γονείς με καρότσια. Η πατρότητα και η μητρότητα, αν την θέλεις, είναι πάρα πολύ ωραίο" είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος αναφέρθηκε στις διατροφικές επιλογές του λέγοντας: "Είμαι ο ξενέρωτος της παρέας. Δεν πίνω, δεν τρώω κρέας. Τρώω μόνο ό,τι δίνει η γη. Δεν τρώω τίποτα ζωικό".