Life

“The 2Night Show” - Αντώνης Καρπετόπουλος: η Μπελούτσι, ο Κωστόπουλος και οι σπουδές Νομικής

Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την ενασχόληση με την αθλητική δημοσιογραφία, τη μεγάλη του αγάπη για τον κινηματογράφο και τον τρόπο που προκάλεσε την πρώτη βράβευση της Μόνικα Μπελούτσι.

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος εμφανίστηκε με αποκαλυπτική διάθεση στο «The 2Night Show» της Τετάρτης.

Μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για άγνωστες πτυχές της ζωής του αλλά και για τις σπουδές Νομικής στην Ιταλία, που δεν ολοκλήρωσε αφού δεν του ταίριαζε να γίνει δικηγόρος.

Αναφέρθηκε στην ενασχόληση με την αθλητική δημοσιογραφία, τη μεγάλη του αγάπη για τον κινηματογράφο και τον τρόπο που προκάλεσε την πρώτη βράβευση της Μόνικα Μπελούτσι.

Αποκάλυψε μάλιστα πως ο λόγος που επέστρεψε στην Ελλάδα ήταν ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Τέλος, μίλησε για τη διοργάνωση του Euro 2020, αλλά και για την εκπομπή που παρουσιάζει, ενώ έκανε προβλέψεις για το ποιες ομάδες θα φτάσουν στον μεγάλο τελικό.

