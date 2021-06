Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: νέες αποστολές με προορισμό την Αφροδίτη

Η Αφροδίτη ονομάζεται «αδελφή της Γης», ως προς την ομοιότητα στο μέγεθός της με τον πλανήτη μας και η τροχιά της είναι πολύ κοντά σε εμάς.

Τις ρομποτικές αποστολές της NASA με προορισμό τον πλανήτη της Αφροδίτης με τις ονομασίες DAVINCI+ και VERITAS, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της Διαστημικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Μπιλ Νέλσον, σημειώνοντας πως αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.

Αλλά η ιστορία των δύο πλανητών διαφέρει. Ενώ η Γη έχει «μέτρια» θερμοκρασία και καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό με νερό, η Αφροδίτη, με πυκνή ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα, έχει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες (900 βαθμοί Φαρενάιτ) στην επιφάνεια της. Μετά από πολλές αποστολές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση για να την εξερευνήσουν τη δεκαετία του '70, του '80 και του '90, η προσοχή στράφηκε αλλού.

Τον περασμένο χρόνο, η «παραμελημένη» Αφροδίτη επανήλθε στο προσκήνιο, όταν μια ομάδα επιστημόνων που χρησιμοποιούν τηλεσκόπια με βάση τη Γη, ισχυρίστηκαν ότι είχαν ανακαλύψει συναρπαστικά στοιχεία για τα μικρόβια που ζουν στα σύννεφά της.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές στο Πολιτειακό Πολυτεχνείο της Καλιφόρνια (Cal Poly Pomona) επανεξέτασαν τα δεδομένα της αποστολής Pioneer Venus του 1978, και ανακάλυψαν – εκτός από την ύπαρξη φωσφίνης – και μια πιθανή χημική ανισορροπία στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, ένα επιπλέον πιθανό σημάδι βιολογικής δραστηριότητας στον πλανήτη, σύμφωνα με το kathimerini.gr.

Στα τέλη του 2020, επιστήμονες που μελετούσαν την ατμόσφαιρα της Αφροδίτης ανακοίνωσαν την εκπληκτική – και αμφιλεγόμενη – ανακάλυψη της φωσφίνης, ενός αερίου που παράγεται κυρίως από ζωντανούς οργανισμούς στη Γη.

Η Τζέιν Γκράιβς στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ στην Ουαλία και οι συνάδελφοί της είχαν θέσει το ερώτημα αν η φωσφίνη υποδηλώνει την ύπαρξη μικροοργανισμών στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης. Αν και είναι πιθανό, είπαν άλλοι επιστήμονες, η ίδια η φωσφίνη δεν αποτελεί απόδειξη ζωής, ενώ άλλες μελέτες αμφισβήτησαν την ύπαρξη του αερίου αυτού, στον πλανήτη.

Το εύρημα ώθησε τον πρώην επικεφαλής της NASA, Tζιμ Μπράιντενσταϊν, να πει πως «ήρθε η ώρα να δώσουμε προτεραιότητα στην Αφροδίτη».

Πέρυσι κατατέθηκαν δύο προτάσεις ( DAVINCI+ και VERITAS), για πιθανή εξερεύνηση της Αφροδίτης.