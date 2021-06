Οικονομία

Απεργία στα πλοία: ταλαιπωρία στο λιμάνι του Πειραιά

Την είσοδο επιβατηγού πλοίου έχουν αποκλείσει μέλη της ΠΕΝΕΝ, η οποία πραγματοποιεί 24ωρη απεργία, που έχει κριθεί παράνομη από το Πρωτοδικείο Πειραιά.

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού έχει προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία στα πλοία της ακτοπλοΐας, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κινητοποίηση έχει κριθεί από το πρωτοδικείο Πειραιά παράνομη αλλά όχι καταχρηστική. Αποτέλεσμα είναι να έχουν σχηματιστεί ουρές στο λιμάνι του Πειραιά.

Συγκεντρωμένοι επιβάτες βρίσκονται έξω από το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «blue star delos» που είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 07:25 το πρωί για Θήρα - Πάρο - Νάξο, αλλά παραμένει άγνωστο μέχρι στιγμής αν το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα εκτελεστεί, καθώς μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού έχουν αποκλείσει την είσοδο του πλοίου πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

«Δεν πρόκειται να αλλάξουμε στο ελάχιστο τον απεργιακό-αγωνιστικό μας σχεδιασμό!» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), με αφορμή τη δικαστική απόφαση, καλώντας συνδικάτα-συλλογικότητες-σχήματα και φορείς, να δώσουν αγωνιστικό παρόν στο λιμάνι του Πειραιά.

Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τις 09.00 θα υπάρξει απόφαση για την κινητοποίηση των εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά με το πιθανότερο σενάριο είναι να μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία των επιβατών.

Σημειώνεται ότι ο σύνδεσμος των ακτοοπλόων έχει ζητήσει με σημερινή του επιστολή προς το υπουργείο Ναυτιλίας τη διασφάλιση της τάξης και τη χωρίς προβλήματα λειτουργία των πλοίων, είτε σε περίπτωση που τα πληρώματα δεν απεργούν, είτε σε περίπτωση ευόδωσης αίτησης για την εκτέλεση προγραμματισμένων δρομολογίων τους.

Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί από το λιμάνι του Πειραιά 12 δρομολόγια πλοίων. Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα 12 ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας μετέφεραν την απεργιακή κινητοποίηση τους για την Πέμπτη 10 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθούν και οι απεργιακές κινητοποιήσεις από την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ και τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά.





