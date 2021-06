Life

“Άγριες Μέλισσες”: στο πένθος το Διαφάνι - το αιματοβαμμένο φινάλε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυλαία με συγκλονιστικές εξελίξεις στη σειρά "Άγριες Μέλισσες". Δείτε το τρέιλερ του τελευταίου επεισοδίου της δεύτερης σεζόν.





Συγκλονιστικό αναμένεται το τελευταίο επεισόδιο "Άγριες Μέλισσες", με το οποίο ολοκληρώνεται ο β΄ κύκλος. της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, με το οποίο ολοκληρώνεται ο β΄ κύκλος.





αυτοκτονία της Ανέτ Ρουσσώ που την υποδύθηκε μοναδικά η Κάτια Δανδουλάκη. Το Διαφάνι βυθίζεται στο πένθος. Η καταστροφή και ο θάνατος έχουν συγκλονίσει το χωριό μετά και τηνπου την υποδύθηκε μοναδικά η

Θα υπάρξει δικαίωση για όλον αυτόν τον πόνο που προκάλεσαν οι Σεβαστοί;