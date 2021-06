Πολιτική

Μητσοτάκης: η Ελλάδα υποδέχεται το καλοκαίρι θωρακισμένη με την ασπίδα του εμβολιασμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «όπως η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην άμυνα κατά της πανδημίας, έτσι φιλοδοξεί να επιστρέψει και σε τροχιά ανάπτυξης».

«Η Ελλάδα υποδέχεται το καλοκαίρι, θωρακισμένη με την ασπίδα του εμβολιασμού και οπλισμένη με το δόρυ του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης».

Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον χαιρετισμό του, που δημοσιεύεται σήμερα στην ημερήσια εφημερίδα της Πάτρας, «Πελοπόννησος», με αφορμή το τριήμερο αναπτυξιακό συνέδριο που συνδιοργανώνει η εφημερίδα με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από σήμερα έως και το Σάββατο.

Μάλιστα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό Covid, ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι «η Ελλάδα είναι από τις έξι χώρες που πρώτες έθεσαν σε εφαρμογή το πιστοποιητικό, που επιτρέπει την επανεκκίνηση του τουρισμού και της οικονομίας μας».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι «όπως η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην άμυνα κατά της πανδημίας, έτσι φιλοδοξεί να επιστρέψει και σε τροχιά ανάπτυξης».

Επίσης, ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην επόμενη ημέρα και στην προετοιμασία που έχει γίνει, αναφέροντας τα εξής, «Όλο αυτό το διάστημα, παράλληλα με την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, προετοιμάσαμε μεθοδικά την επόμενη μέρα: Προωθώντας θεσμικές μεταρρυθμίσεις που απελευθερώνουν την επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας τον κόσμο της εργασίας. Εξασφαλίζοντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την τόνωση της αγοράς. Αλλά και δρομολογώντας μεγάλες επενδύσεις, που θα φέρουν νέες θέσεις απασχόλησης».

«Σημαντικό ρόλο σε αυτή την πορεία», συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «θα διαδραματίσουν οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας μας» και εξήγησε, «Απ’ την πρώτη στιγμή, άλλωστε, η κυβέρνηση αντιμετώπισε ως εθνική προτεραιότητα τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Και σήμερα, υπάρχουν όλες οι διαδικασίες, αλλά και οι πόροι ώστε αυτή να μεταφραστεί σε έργα. Τόσο το πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’, όσο και το σχέδιο ‘Ελλάδα 2.0’ με αυτό πνεύμα απλώνουν τις δράσεις τους σε όλη την επικράτεια».

«Βαδίζοντας στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να είναι αισιόδοξη», υπογράμμισε στην συνέχεια ο πρωθυπουργός και όπως τόνισε, «έχει την εμπειρία, την πυξίδα και κυρίως τις δυνάμεις για να πετύχει τους στόχους της».

Πρόκειται, ωστόσο, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «για μία διαδικασία δυναμική και ανοιχτή σε ιδέες και προτάσεις που διαρκώς θα τους εμπλουτίζουν» και σε αυτό, όπως επεσήμανε, «είμαι σίγουρος ότι θα συμβάλλουν και τα πορίσματα του δικού σας συνεδρίου», ευχόμενος παράλληλα, «καλή επιτυχία».

ΕΚΤ: δύσκολος ο τραπεζικός δανεισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: τι ισχύει για τον εμβολιασμό των παιδιών (βίντεο)