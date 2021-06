Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοΐός - Θεσσαλονίκη: ανεμβολίαστη αναισθησιολόγος βρέθηκε θετική πριν το χειρουργείο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πάγωσαν" όλες οι επεμβάσεις. Ανησυχία στο Νοσοκομείο "Γεώργιος Γεννηματάς".

Προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, καθώς αναισθησιολόγος βρέθηκε θετική στον κορονοϊό!

Συγκεκριμένα, την ώρα που οι χειρουργοί ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν χειρουργικές επεμβάσεις, διαπιστώθηκε ότι η αναισθησιολόγος, η οποία δεν έχει εμβολιαστεί, βρέθηκε θετική στον covid-19, έπειτα από έλεγχο (rapid test) στον οποίο είχε υποβληθεί.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να "παγώσουν" όλες οι διαδικασίες και να αναζητηθεί άλλος αναισθησιολόγος προκειμένου να γίνουν οι χειρουργικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το περιστατικό αυτό προκάλεσε αρκετή καθυστέρηση στην εξέλιξη των χειρουργείων.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος τόνισε ότι «οι υγειονομικοί, γιατροί και νοσηλευτές, θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι, μέχρι ενός. Είναι χρέος τους να το πράξουν αυτό».

Πρόσθεσε ότι το πραγματικό ποσοστό των γιατρών που έχουν αντισώματα είναι υψηλότερο του 82% που έχει εμβολιαστεί «διότι υπάρχουν αρκετοί που έχουν νοσήσει. Αυτοί δεν μπορούν να εμβολιαστούν αν δεν περάσει ένα εξάμηνο. Επίσης κάποιοι δεν εμβολιάστηκαν με ιατρική οδηγία, επειδή αντιμετωπίζουν προβλήματα. Όμως δεν σημαίνει τίποτε αυτό, θα πρέπει και ο τελευταίος γιατρός και ο τελευταίος νοσηλευτής να εμβολιαστούν».

Πηγή: voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τζεντιλόνι για Ταμείο Ανάκαμψης: Πριν το τέλος Ιουλίου οι πρώτες εκταμιεύσεις

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: τι ισχύει για τον εμβολιασμό των παιδιών (βίντεο)

Πλοία: Ανεστάλη η απεργία των ναυτικών - κανονικά ο απόπλους