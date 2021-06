Αθλητικά

NBA – play off: εκπληκτικός Ντόνσιτς και προβάδισμα για το Ντάλας

Στα 5 παιχνίδια της σειράς ανάμεσα στους Μάβερικς από το Ντάλας και τους Κλίπερς από το Λος Άντζελες, ακόμη δεν έχει κερδίσει καμιά ομάδα ως γηπεδούχος!

Με τον Λούκα Ντόνσιτς να κάνει ακόμη ένα τρομερό παιχνίδι, το Ντάλας κατάφερε να πάρει τη νίκη μέσα στο Λος Άντζελες επί των Κλίπερς με 105-100. Οι Μάβερικς απέκτησαν προβάδισμα με 3-2 στη σειρά για τα play off του NBA, στην οποία ακόμη δεν έχει κερδίσει γηπεδούχος.

Ο Ντόνσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 42 πόντους (11/25 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 2/3 βολές) ενώ είχε επίσης 8 ριμπάουντ, 14 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 43 λεπτά συμμετοχής. Ο μοναδικός άλλος παίκτης των Μάβερικς με διψήφιο αριθμό πόντων ήταν ο Τιμ Χάρνταγουεϊ που πέτυχε 20 πόντους.

Για τους Κλίπερς πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Πολ Τζορτζ με 23 πόντους ενώ είχε 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 μπλοκ. Από 20 πόντους σημείωσαν οι Καγουάι Λέοναρντ και Ρέτζι Τζάκσον (6/12 τρίποντα).

Στη Γιούτα οι Τζαζ δεν άφησαν κανένα περιθώριο στο Μέμφις το οποίο κέρδισαν εύκολα με 126-110 και προκρίθηκαν με 4-1 στον επόμενο γύρο όπου θα αντιμετωπίσουν το νικητή της σειράς μεταξύ των Κλίπερς και του Ντάλας (3-2).

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 30 πόντους (6/8 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 3/3 βολές) ενώ είχε 6 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29 λεπτά συμμετοχής. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Τζόρνταν Κλάρκσον με 24 πόντους και Ρούντι Γκομπέρ με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ και 3 μπλοκ.

Για τους Γκρίζλις ο Ζα Μοράντ είχε 27 πόντους (5/9 τρίποντα) και 11 ασίστ ενώ 27 πόντους σημείωσε και ο Ντίλον Μπρουκς.

Στον δεύτερο γύρο προκρίθηκε και η Φιλαδέλφια, που παρά την απουσία του Τζοέλ Εμπίιντ (μερική ρήξη μηνίσκου), επικράτησε σχετικά εύκολα της Ουάσινγκτον με 129-112 και έκανε το 4-1 στη σειρά της Ανατολής. Οι Σίξερς θα αντιμετωπίσουν την Ατλάντα στα ημιτελικά της Ανατολής.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Σεθ Κάρι με 30 πόντους ενώ 28 πόντους είχε ο Τομπάιας Χάρις. Εξαιρετικός ήταν και ο Μπεν Σίμονς που σημείωσε triple double με 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Για τους Ουίζαρντς ο Μπράντλεϊ Μπιλ είχε 32 πόντους ενώ ο Ράσελ Ουέστμπρουκ και ο Ρούι Χατσιμούρα πέτυχαν 24 και 21 πόντους αντίστοιχα.

Στη Νέα Υόρκη η Ατλάντα ήταν καλύτερη, κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στους Νικς με 103-89 και προκρίθηκε με 4-1 στα ημιτελικά της Ανατολής, όπου θα αντιμετωπίσει τους Σίξερς.

Κορυφαίος των νικητών, για ακόμη ένα ματς, ήταν ο Τρέι Γιανγκ που σημείωσε 36 πόντους (9 ασίστ). Πολύ καλός ο ΝτιΆντρε Χάντερ με 15 πόντους ενώ 14 πόντους, 15 ριμπάουντ και 2 μπλοκ είχε ο Κλιντ Καπέλα.

Για τους Νικς πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Τζούλιους Ραντλ με 23 πόντους (8/21 σουτ) ενώ 17 πόντους είχε ο Αρ Τζέι Μπάρετ.

