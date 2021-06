Life

“Το Πρωινό”: Παντρεύεται η Δανάη Μιχαλάκη - Όλες οι λεπτομέρειες του γάμου της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου παντρεύονται! Πού και πότε θα γίνει ο γάμος. Ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι. Δείτε όσα αποκάλυψαν στο "Πρωινό".

Η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου παντρεύονται!

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" ο γάμος της τηλεοπτικής "Δρόσως" από τις "Άγριες Μέλισσες" και ο γιος της Φιλαρέτης Κομνηνού και εξαιρετικός συνάδελφό της θα γίνει αύριο Παρασκευή σε "κλειστό" κύκλο.

Σύμφωνα με την Φαίη Σκορδά ο γάμος θα γίνει σε νησί, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο, αν θα γίνει στη γενέτειρα της ηθοποιού, που είναι η Σύρος ή αν θα γίνει στην Αμοργό, εκεί οπού το ζευγάρι πρόσφατα ταξίδεψε για επαγγελματικούς λόγους.

Καλεσμένες θα είναι και οι αδελφές Σταμίρη.

Η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου είναι αρκετό καιρό ζευγάρι και δημοσιεύματα ανέφεραν ότι πρόκειται να παντρευτούν τον ερχόμενο Αύγουστο. Οι ίδιοι, όμως, είχαν άλλα σχέδια…

Δείτε όσα αποκάλυψε το "Πρωινό":

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος στο “The 2Night Show”: Το τρομακτικό ατύχημα και τα εσώρουχα της Κάλλας

“The 2Night Show” - Αντώνης Καρπετόπουλος: η Μπελούτσι, ο Κωστόπουλος και οι σπουδές Νομικής