Αγουέρο – Μάντσεστερ Σίτι: τα ακριβά δώρα που μοίρασε στο προσωπικό

Ο Αργεντινός επιθετικός δεν ξέχασε το προσωπικό της ομάδας και λίγο πριν πετάξει για Βαρκελώνη, τους αντάμειψε για τα 10 χρόνια που πέρασαν μαζί.

Ο Σέρχιο Αγουέρο έμεινε στην Μάντσεστερ Σίτι επί μία δεκαετία και συνέδεσε άρρηκτα το όνομα του με την Ιστορία του αγγλικού συλλόγου.

Σ΄ αυτά τα δέκα χρόνια, ο Αργεντινός επιθετικός, έγινε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και όπως είναι φυσικό, δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς με το προσωπικό της Σίτι.

Λίγο πριν εγκαταλείψει το Μάντσεστερ με προορισμό την Βαρκελώνη, ο 33χρονος άσος, θέλησε να ανταποδώσει την αγάπη και την υποστήριξη που δέχθηκε από τους υπαλλήλους του συλλόγου, δωρίζοντας τους από ένα ακριβό ρολόι (σ.σ. Tag Heuer ή Hublot), στο πίσω μέρος του οποίου είναι χαραγμένη η φάση: «Ευχαριστώ! Σέρχιο Αγουέρο».

Παράλληλα, ο έμπειρος άσος, έδωσε επίσης σε κάθε μέλος του προσωπικού, από έναν λαχνό, προκειμένου να διεκδικήσουν το Range Rover Evoque που αποφάσισε να αφήσει στην Αγγλία.

