“Άγριες Μέλισσες” - Κάτια Δανδουλάκη: Η συγκλονιστική σκηνή με την αυτοκτονία της Ανέτ

Μοναδική ερμηνεία από την Κάτια Δανδουλάκη στο τέλος της "Ανέτ Ρουσσώ".

Η πιο σκοτεινή νύχτα έπεσε το βράδυ της Τετάρτης στο Διαφάνι με τις «Άγριες Μέλισσες» να συγκλονίζουν τους τηλεθεατές μια ανάσα πριν το μεγάλο φινάλε του Β’ Κύκλου.

Το τέλος του επεισοδίου «ράγισε» κυριολεκτικά καρδιές, καθώς σε αυτό είδαμε την αυτοκτονία της Ανέτ Ρουσσώ που την υποδύθηκε μοναδικά η Κάτια Δανδουλάκη.



Η Ανέτ μαθαίνοντας όλους τους φόνους του γιου και του αδερφού της, αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή της.



Το τέλος ήρθε μέσα από μία όμορφη κουβέντα με τον Δούκα, στην οποία οι δυο τους απολάμβαναν το κρασί τους. Ένα κρασί, που οδήγησε ωστόσο την αγαπημένη ηρωίδα στον θάνατο, καθώς είχε ρίξει στο ποτήρι της δηλητήριο.



Δείτε την συγκλονιστική σκηνή από το χθεσινοβραδινό επεισόδιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» στο fthis.gr...

