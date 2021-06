Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ανάδρομος Ερμής, τι πρέπει να προσέξουμε (βίντεο)

Τι φέρνει ο Ανάδρομος Ερμής στα ζώδια. Αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα.

Η Λίτσα Πατέρα προειδοποιεί!

Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα η Λίτσα Πατέρα μέσα από "Το Πρωινό" έκανε αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Η αστρολόγος της εκπομπής χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα τόσο τρυφερή και ερωτική, όσο και απατηλή.

Ο Ερμής είναι ανάδρομος με τον Ποσειδώνα και φέρνει εντάσεις, απάτες και λάθη σε όλα τα ζώδια, ωστόσο η καλή όψη που σχηματίζει ο Ήλιος με τον Κρόνο, μας δίνει την δυνατότητα και να στατεροποιήσουμε σχέσεις γιατί η Αφροδίτη θα είναι σε καλή θέση σε σχέση με το Δία.

Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

