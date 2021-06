Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Γιατρός συνταγογραφούσε ναρκωτικά χάπια έναντι αμοιβής

Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενος ότι συνταγογραφούσε ναρκωτικά χάπια, έναντι 20 ευρώ για κάθε συνταγή.

Ο 62χρονος παθολόγος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών με την ιδιότητα του γιατρού.

Η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει εκατοντάδες περιπτώσεις ασφαλισμένων μέσω ΑΜΚΑ, από το 2019. Ο ίδιος απολογούμενος προανακριτικά, αρνήθηκε την κατηγορία.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Φλώρινας που χθες το μεσημέρι τον συνέλαβαν, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατασχέθηκαν 13 δισκία χαπιών που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί ναρκωτικών.

