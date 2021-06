Οικονομία

Χανιά: Στη Σούδα το κρουαζιερόπλοιο “Mein Sciff 5” (εικόνες)

Το συγκεκριμένο πλοίο θα πραγματοποιήσει μέχρι το τέλος της περιόδου 16 προσεγγίσεις στο λιμάνι της Σούδας.

To δεύτερο για τη φετινή περίοδο κρουαζιερόπλοιο «έδεσε» το πρωί στο λιμάνι της Σούδας. Πρόκειται για το «Mein Sciff 5», το οποίο μεταφέρει 1.350 επιβάτες.

Οι επιβαίνοντες στο πλοίο που δήλωσαν πώς επιθυμούν να συμμετέχουν σε εκδρομές μετακινούνται ομαδικά και με αυστηρή τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου, ενώ δεν επιτρέπονται οι ατομικές εκδρομές.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αποπλεύσει από το λιμάνι της Σούδας στις 19:00. Το συγκεκριμένο πλοίο, με βάση το μέχρι στιγμής πρόγραμμα της κρουαζιέρας στα Χανιά, θα πραγματοποιήσει μέχρι το τέλος της περιόδου 16 προσεγγίσεις στο λιμάνι της Σούδας.

