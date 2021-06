Life

“Ελλάδα Έχεις Ταλέντο”: Έρχεται στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Το διασημότερο σόου στον πλανήτη επιστρέφει στον ANT1, στο κανάλι που πρώτο το έφερε στην Ελλάδα. Πώς να δηλώσετε συμμετοχή.

"Το Ελλάδα έχεις Ταλέντο" έρχεται στον ΑΝΤ1 το φθινόπωρο.

Το διασημότερο σόου του πλανήτη επιστρέφει στον ΑΝΤ1, στο κανάλι που πρώτο έφερε στην Ελλάδα και θα βρίσκεται στις 5 και 6 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη.

Όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, δεξιοτήτων και κουλτούρας, έχουν μια θέση στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο». Όλοι έχουν την ευκαιρία να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να μαγέψουν τους κριτές, αλλά και όλη τη χώρα. Αν τα καταφέρουν, τότε μπορεί να αλλάξει η ζωή τους για πάντα!

Το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» είναι η ελληνική εκδοχή του «Got Talent», του Νο1 επιτυχημένου ψυχαγωγικού format στον κόσμο, με τη σφραγίδα του Ρεκόρ Γκίνες. Από το 2006, που έκανε πρεμιέρα, το βραβευμένο οικογενειακό σόου έχει «ταξιδέψει» σε 72 χώρες, βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης σε όλο τον κόσμο και έχει καθηλώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο τηλεθεατές παγκοσμίως. Το «Got Talent», φέτος, θα διανύσει την 16η σεζόν του στις ΗΠΑ και την 15η στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δημιουργήθηκε από τον διάσημο κριτή και τηλεοπτικό παραγωγό Simon Cowell και ανήκει στην SYCO Entertainment και τη Fremantle.

Το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» έρχεται από το φθινόπωρο του 2021 στον ΑΝΤ1 και θα είναι ακόμα πιο… τολμηρό, επικίνδυνο, συγκινητικό, μοναδικό!

Δηλώσεις συμμετοχής στο: www.antenna.gr/talento

