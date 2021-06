Life

“Η Φαμίλια” - τελευταίο επεισόδιο: τα 5 στάδια και η αρχή όλων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φινάλε απόψε για την κωμική σειρά του ΑΝΤ1 και την οικογένεια των Αρμαούσηδων.

Ένα ζευγάρι + παιδιά + συγγενείς + φίλοι= ;

Γι’ αυτή την εξίσωση χρειάζεται μαθηματικός ή μήπως… ψυχολόγος;

Μετά από πολλά κωμικοτραγικά γεγονότα και άλλες τόσες συνεδρίες, οι Αρμαούσηδες δίνουν τη δική τους απάντηση λίγο πριν γράψουν τον τρυφερό τους επίλογο στη μικρή οθόνη.

Εκείνος, εκείνη και οι λοιποί συγγενείς άναψαν πολλές φορές, φέτος, το φυτίλι στο εκρηκτικό μείγμα της οικογενειακής τους καθημερινότητας, αλλά η φαμίλια τους έβρισκε πάντα τον τρόπο να μένει ενωμένη και να συνεχίζει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων. Και η αρχή όλων…

Τι θα δούμε στο αποψινό τελευταίο επεισόδιο της Φαμίλιας

«Τα 5 στάδια και η αρχή όλων»

Ο Γιάννης και η Μαίρη ανακοινώνουν στον ψυχολόγο ότι αυτή είναι η τελευταία συνεδρία τους. Όχι επειδή δε χρειάζονται άλλο τις υπηρεσίες του, αλλά γιατί δε θα είναι πια εκεί. Ο Γιάννης έχει μια πάρα πολύ καλή πρόταση για δουλειά στο εξωτερικό κι η απόφαση να φύγουν είναι η πιο δύσκολη που θα πάρουν ποτέ, αφού αυτό σημαίνει ότι θα αφήσουν πίσω τους τον Στάθη, τη Λίτσα και τις γιαγιάδες. Μπορεί, όμως, να γίνει διαφορετικά;

Στον ρόλο του Αστυνόμου Αρτέμη ο Άρης Πλασκασοβίτης

#HFamilia





Ειδήσεις σήμερα:

Διαζύγιο: ηλεκτρονικά από το σπίτι με ένα κλικ!

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ανάδρομος Ερμής, τι πρέπει να προσέξουμε (βίντεο)

“Το Πρωινό”: Παντρεύεται η Δανάη Μιχαλάκη - Όλες οι λεπτομέρειες του γάμου της (βίντεο)





Gallery