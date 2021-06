Πολιτισμός

Μπέζος στο “Πρωινό”: Πιο πολύ αγαπώ τη ζωή μου (βίντεο)

Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για την επιστροφή του στο θέατρο και αν του έλειψε η επαφή με το κοινό. Ξεχωρίζει κάποιον από τους τηλεοπτικούς του ρόλους; Τι είπε για τη νέα γενιά των ηθοποιών.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Γιάννης Μπέζος παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για την καινούργια του θεατρική παράσταση "Όθελλο", την επιτυχημένη σειρά "Παρουσιάστε!" που πρωταγωνιστεί, αλλά και για τους νέους ηθοποιούς.

Ο Γιάννης Μπέζος απαντώντας αν του έχει λείψε η επαφή με το κοινό είπε "Δεν μου έχει λείψει ιδαίτερα η επαφή με το κοινό, γιατί εργάζομαι συνέχεια" είπε και πρόσθεσε ότι "τα θέατρα δεν μπορεί να παραμένουν κλειστά συνέχεια".

Για το αν ξεχωρίζει κάποιον από τους τηλεοπτικούς του ρόλους σημείωσε πως "Δεν δένομαι με κανέναν ρόλο. Τον παρουσιάζω για να περάσουν καλά οι φίλοι μας. Μέχρι εκεί και πάμε για άλλα".

Τέλος ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε και στην νέα γενιά των ηθοποιών, λέγοντας "ότι αν κάτι έχουμε να περιμένουμε, είναι από τους νεότερους ανθρώπους".