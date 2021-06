Παράξενα

Ινδία: Νύφη πέθανε την ώρα του γάμου - Ο γαμπρός παντρεύτηκε την αδερφή της!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο θάνατος της νύφης κανονικά έπρεπε να σημάνει και το τέλος της γαμήλιας τελετής, όμως οι οικογένειες της νύφης και του γαμπρού πήραν μια διαφορετική απόφαση...

(εικόνα αρχείου)

Απίστευτο περιστατικό στην Ινδία, όπου μια νεαρή γυναίκα έπεσε νεκρή από έμφραγμα την ώρα του γάμου της όμως αντί να μπει τέλος στην τελετή, αυτή συνεχίστηκε με την αδερφή της να παίρνει την θέση της στο πλευρό του γαμπρού.



Σύμφωνα με την Daily Mail, η άτυχη κοπέλα ονόματι Σουρμπί υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής που λάμβανε χώρα στην πόλη Ετάγουα, της πολιτείας Ούταρ Πραντές, έχοντας προηγουμένως ανταλλάξει στεφάνια με τον γαμπρό Μαντζές Κουμέρ όπως ορίζει η ινδουιστική γαμήλια παράδοση. Στο σημείο εκλήθη άμεσα ένας ντόπιος γιατρός, που όμως δεν κατάφερε να σώσει την νεαρή γυναίκα.

Bride drops dead of a heart attack at her wedding in India https://t.co/hS5HfPVNOH — Daily Mail Online (@MailOnline) June 3, 2021



Ο θάνατος της νύφης κανονικά έπρεπε να σημάνει και το τέλος της γαμήλιας τελετής, όμως οι οικογένειες της νύφης και του γαμπρού πήραν μια διαφορετική απόφαση: Συμφώνησαν να αντικαταστήσουν την αδικοχαμένη νύφη με μια απο τις αδερφές της και να συνεχιστεί ο γάμος. Έτσι, ο γαμπρός παντρεύτηκε τελικά τη νεαρή Νίσα.



Ακόμη πιο ανατριχιαστικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της τελετής, η σορός της γυναίκας που αρχικά προοριζόταν για σύζυγός του βρισκόταν σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο, προκειμένου να αποτεφρωθεί μετά το πέρας της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την Daily Mail, υπάρχουν ορισμένοι κοινωνικοί παράγοντες που ενδεχομένως να επηρέασαν την απόφαση της οικογένειας. Από τη μία μεριά, η οικογένεια της νύφης είναι πολύ πιθανό να περίμενε κάποια «προίκα» σημαντική για την επιβίωσή της. Από την άλλη, ο γαμπρός και οι δικοί του μπορεί να ήθελαν να αποφύγουν το «στίγμα» της επιστροφής από έναν γάμο χωρίς νύφη. Η μητέρα της νύφης, Γκουντί Ντεβί, ζήτησε με θέρμη να προχωρήσει ο γάμος, παρότι ο τραγικός χαμός της μεγαλύτερης κόρης της τη συνέτριψε συναισθηματικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Νοσοκόμα - Διακίνηση γυμνών φωτογραφιών: αρνήθηκαν την εμπλοκή οι ύποπτοι

e-ΕΦΚΑ: Έξοδα κηδείας σε 15 ημέρες

Επιχείρηση “ALLIED SKY”: Ελληνικά F-16 συνόδευσαν αμερικανικό βομβαρδιστικό B-52