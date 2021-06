Κόσμος

Στήριξη Μπάιντεν σε Αναστασιάδη για Βαρώσια και ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έλαβε επιστολή από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.





Oι ΗΠΑ συνεχίζουν να θεωρούν την Κυπριακή Δημοκρατία ως σημαντικό εταίρο για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Κούσιος σημείωσε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε χθες βράδυ επιστολή από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Τζο Μπάιντεν.

Στην επιστολή του ο Πρόεδρος Μπάιντεν διαβεβαιώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να θεωρούν την Κυπριακή Δημοκρατία ως σημαντικό εταίρο για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τη δέσμευση ότι θα εργαστεί για την περαιτέρω εμβάθυνση των ισχυρών δεσμών ΗΠΑ-Κύπρου.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ηγετική στάση, τη φιλία και τον σημαντικό ρόλο που η Κυπριακή Δημοκρατία διαδραματίζει στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και αναφέρει ότι αδημονεί να εργαστεί μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εκφράζει εκτίμηση για την ενημέρωση που έτυχε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την επιστολή του στις 14 του περασμένου Μαΐου για την άτυπη διάσκεψη στη Γενεύη και εκφράζει την ξεκάθαρη θέση για επανένωση της Κύπρου, στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Χαιρετίζει, εξάλλου, τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, για εξεύρεση κοινού εδάφους για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Σημαντικότατη αναφορά κάνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στο θέμα της Αμμοχώστου, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι τις ΗΠΑ ανησυχεί η μονομερής απόφαση των Τουρκοκυπρίων, με τη στήριξη της Τουρκίας, για άνοιγμα μέρους των Βαρωσίων τον Οκτώβριο του 2020.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν αναφέρει ότι οι ΗΠΑ κάλεσαν και θα συνεχίσουν να καλούν για να αναστραφεί αυτή η απόφαση της τουρκικής πλευράς και θα αποθαρρύνουν, όπως χαρακτηριστικά τονίζει, περαιτέρω προκλητικές ενέργειες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει, επίσης, ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να ενθαρρύνει για εποικοδομητική τουρκική συμμετοχή στον επόμενο γύρο των συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΕ.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Μπάιντεν εκφράζει την επιθυμία του σύντομα να συνεχίσει τις συζητήσεις του με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για τα πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος».

Ειδήσεις σήμερα:

Επιχείρηση “ALLIED SKY”: Ελληνικά F-16 συνόδευσαν αμερικανικό βομβαρδιστικό B-52

Τσίπρας: Ανάπτυξη για όλους και όχι για λίγους

“Άγριες Μέλισσες” - Κάτια Δανδουλάκη: Η συγκλονιστική σκηνή με την αυτοκτονία της Ανέτ