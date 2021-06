Αθλητικά

Παναθηναϊκός: τουρκικά σενάρια για Κίτσιου

Ο διεθνής μπακ φαίνεται πως εγκαταλείπει την Άγκυρα για να έρθει στο «τριφύλλι».

Ως μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού αναφέρουν τον Στέλιο Κίτσιου τα τουρκικά ΜΜΕ, κάνοντας λόγο για βέβαιη αποχώρηση του διεθνούς μπακ απ’ την Ανκαραγκιουτσού το εφετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα sporanki.com, ο 27χρονος δεξιός μπακ που μετακόμισε στην Τουρκία τον Ιανουάριο του 2019 -αρχικά με δανεισμό απ’ τον ΠΑΟΚ κι εν συνεχεία με αγορά (300.000 ευρώ)- δεν θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του με την ομάδα της Άγκυρας (λήγει το καλοκαίρι του 2022) κι ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωσή του, καθώς έχει ήδη αποφασίσει να κινηθεί στην αγορά για την απόκτηση δεξιού μπακ. Σε αυτά τα δυόμισι χρόνια που αγωνίζεται στην Τουρκία με τη φανέλα της Ανκαραγκιουτσού, ο Κίτσιου έχει καταγράψει 75 συμμετοχές με απολογισμό 3 γκολ και 10 ασίστ (οι 5 εξ αυτών στην εφετινή Superlig).

