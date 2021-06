Πολιτική

“ORION-21”: πολυεθνική άσκηση των Ειδικών Δυνάμεων (βίντεο)

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από την Πολυεθνική Άσκηση που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή Δυνάμεων των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Κύπρου και της Σερβίας.

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Μαΐου η Πολυεθνική Άσκηση «ORION-21», με τη συμμετοχή Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Κύπρου και της Σερβίας, καθώς και τμημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΚΑΜ) και του Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλακής (ΜΥΑ).

Για πρώτη φορά φέτος, διεξάγεται με τη συμμετοχή και άλλων χωρών, οι οποίες εκπροσωπούνται από τις πλέον επίλεκτες δυνάμεις τους (Navy Seals και 10th Special Forces Group από ΗΠΑ, τμήμα Ειδικών Επιχειρήσεων από Ισραήλ, Μονάδα Υποβρύχιων Καταστροφών και Λόχος Ειδικών Επιχειρήσεων από Κύπρο, Ταξιαρχία Ειδικών Επιχειρήσεων από Σερβία), αναδεικνύοντας την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, των διεθνών συνεργασιών και του ρόλου των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η οποία αποτελεί την κύρια ετήσια εκπαιδευτική δραστηριότητα των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, θα διεξαχθούν σύνθετες και απαιτητικές επιχειρησιακές δραστηριότητες, στο μεγαλύτερο μέρος του Ελλαδικού χώρου (νησιωτικού και ηπειρωτικού), με τη συμμετοχή δυνάμεων και μέσων όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ταυτόχρονα η ΔΕΠ θα εξασκηθεί στη διοίκηση και τον έλεγχο του συνόλου των συμμετεχουσών δυνάμεων.

Η άσκηση, η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, περιλαμβάνει μεγάλο εύρος συμβατικών αντικειμένων (άμεση επιθετική ενέργεια, ειδική επιτήρηση – αναγνώριση, μη συναινετική νηοψία, έρευνα – διάσωση μάχης κ.α.), καθώς και αντικείμενα υβριδικού πολέμου.

Το ΓΕΕΘΑ φιλοδοξεί στο εγγύς μέλλον να καταστήσει την άσκηση «ORION», διεθνή πόλο έλξης στρατιωτικών συνεργασιών, με σκοπό να αναγνωρισθεί ως η σημαντικότερη άσκηση Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων στον χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.